La democracia algorítmica: Petro, Israel y el fantasma tecnopolítico

La mañana del lunes 22 de junio de 2026 quedará inscrita en la historia colombiana no solo como el inicio de una compleja transición de poder, sino como el momento en que la discusión tecnopolítica fue instalada en el escenario poselectoral.

La ajustada victoria en el preconteo del abogado y empresario Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, dejó de interpretarse únicamente como una disputa por votos. Con 49.66 por ciento de los sufragios frente al 48.70 por ciento alcanzado por Iván Cepeda, el resultado abrió de inmediato un nuevo frente de controversia política.

De inmediato, el mandatario y dirigentes del oficialismo expresaron sospechas sobre posibles anomalías en el proceso electoral, incluidas presuntas inconsistencias en miles de mesas.

En cuestión de horas, la estrecha diferencia, inferior a 250 mil sufragios, desplazó el debate hacia el terreno de las narrativas digitales y la soberanía informática.

En una democracia madura, un margen tan reducido habría exigido prudencia institucional. En la Colombia del cambio y la crispación, terminó encendiendo una bomba retórica de alcance internacional.

La acusación que activó el imaginario tecnopolítico

La detonación provino del presidente saliente, Gustavo Petro. Según su afirmación, el software electoral de la Registraduría Nacional habría sido vulnerado mediante una operación de ciberespionaje atribuida al Estado de Israel, con el propósito de favorecer a Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha.

“Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable según la sentencia del Consejo de Estado del 2018 y que debía cambiarse por un software público”, denunció Petro.

Con esa declaración, Petro no solo formuló una acusación de enormes repercusiones geopolíticas, también activó el imaginario del complot invisible. Bajo esa lógica, las elecciones dejan de decidirse en las plazas públicas o en las mesas de votación y pasan a concebirse como una disputa alojada en las líneas de código de servidores remotos. Allí, la confianza democrática queda expuesta a una sospecha permanente.

Del debate ideológico al determinismo tecnológico

Durante décadas, la política colombiana se explicó a partir de las claves del siglo XX: la lucha de clases, el conflicto armado, la tenencia de la tierra y la confrontación entre modelos económicos.

Ese tablero, sin embargo, ha cambiado. La acusación del mandatario saliente traslada el debate al terreno de la tecnopolítica: una dimensión en la que el software y las infraestructuras digitales dejan de ser simples herramientas técnicas para convertirse en espacios donde el poder se ejerce, se disputa y también puede ser vulnerado.

El adversario es el algoritmo

En el relato petrista, el adversario político deja de aparecer como un contendiente capaz de movilizar el descontento de la mitad del país y pasa a ser presentado como el beneficiario de un algoritmo manipulado.

Al señalar a agencias de inteligencia israelíes, en lo que parece una extensión digital de sus tensiones diplomáticas previas con Jerusalén, Petro apela a un imaginario tecnopolítico globalizado. En esa lógica, los Estados ya no necesitarían tanques ni golpes militares clásicos para deponer gobiernos o alterar voluntades nacionales: bastaría con introducir código malicioso en los sistemas informáticos de las periferias globales.

La sospecha como dispositivo político

El problema es que, hasta ahora, la tesis de Petro carece de evidencia forense digital. Sin pruebas concluyentes, la sospecha opera como un dispositivo político de enorme potencia: no necesita demostrarlo todo para instalarse en la imaginación colectiva.

En la era de la tecnopolítica, la soberanía de una nación ya no se defiende únicamente en sus fronteras geográficas. También se disputa en los servidores y algoritmos que custodian la fe pública. Quien controla el código controla, en buena medida, el relato de la legitimidad.

El “código fuente” de una sociedad fracturada

El triunfo de De la Espriella resulta indiscutible en las pantallas del preconteo, pero su trasfondo sociopolítico revela una Colombia partida casi exactamente por la mitad. Una diferencia inferior a 250 mil votos dibuja un país escindido, donde dos visiones de mundo parecen anularse mutuamente.

Es precisamente en esa grieta, política, emocional y también simbólicamente informática, donde la narrativa del “fraude algorítmico” encuentra su terreno más fértil.

Para el ciudadano hiperconectado de 2026, habituado a una realidad mediada por los algoritmos de recomendación de las redes sociales, la idea de que una elección presidencial pueda ser “hackeada” ya no suena a ciencia ficción. Suena, más bien, a una extensión lógica de su vida cotidiana.

Si un algoritmo puede anticipar lo que compramos, lo que vemos y lo que tememos, ¿por qué no podría también alterar el destino de una nación? El riesgo de abrazar ese determinismo tecnológico es profundo: convierte a la ciudadanía en espectadora pasiva y la despoja de su propia agencia política.

El triunfo de la derecha encarnada por De la Espriella se explica mejor por factores políticos reconocibles: el desgaste económico, el miedo al deterioro del orden público y el carisma mediático de su propuesta. Sin embargo, el imaginario tecnopolítico suele preferir la sofisticación de la conspiración digital al reconocimiento, más amargo, de una derrota política en las urnas.

Gobernanza de datos: entre la auditoría institucional y la sospecha pública

Este escenario plantea un desafío decisivo para las instituciones responsables de la gobernanza de datos en Colombia. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral ya no están llamados únicamente a custodiar tarjetones físicos o a certificar resultados: también deben auditar, explicar y hacer transparente la arquitectura técnica de sus sistemas.

En un ecosistema tecnopolítico, la confianza democrática no se impone mediante comunicados oficiales. Se construye con trazabilidad, auditorías verificables y mecanismos de transparencia capaces de disipar dudas sobre el funcionamiento del sistema electoral.

El equipo de Iván Cepeda y el Pacto Histórico tienen pleno derecho legal y constitucional a exigir una revisión exhaustiva, mesa por mesa, durante los escrutinios. Esa es la vía institucional: impugnar, verificar, contrastar actas y solicitar las auditorías correspondientes dentro del marco legal.

Otra cosa muy distinta es alimentar la paranoia colectiva desde las redes presidenciales sin el respaldo técnico de misiones de observación internacional o peritajes informáticos independientes.

Esa estrategia equivale a jugar con fuego en una santabárbara digital: si la ciudadanía concluye que el sistema electoral está irremediablemente corrompido por potencias extranjeras, la democracia se desconecta de la realidad. ¿Para qué votar mañana si el resultado ya parece programado en una consola situada a miles de kilómetros de distancia?

Conclusión: el riesgo de la desconexión democrática

La tecnopolítica puede ser una herramienta poderosa de movilización ciudadana, fiscalización pública y transparencia institucional. Pero su reverso oscuro aparece cuando se convierte en una maquinaria de sospecha permanente. Colombia no puede permitir que su estabilidad democrática quede atrapada en la retórica del hackeo preventivo.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumirá el mando de un país donde una parte significativa de la ciudadanía ha sido expuesta a la idea de que su mandato podría ser producto de un fraude cibernético. Para gobernar, necesitará mostrar madurez política y someter su triunfo al escrutinio técnico más riguroso posible.

Gustavo Petro tiene el deber ético de cerrar su ciclo gobernando para la realidad y no para sus batallas ideológicas en el plano virtual. Al final, el verdadero riesgo de esta crisis no es solo que un algoritmo haya podido alterar los votos del domingo 21 de junio, sino que, atrapados en los delirios de la ciberparanoia, terminemos dañando de forma irreversible el sistema operativo de nuestra convivencia democrática.