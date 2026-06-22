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La familia de René Strickler se encuentra de manteles largos por la llegada de un nuevo miembro. Se trata de Marcelo, el segundo nieto del actor y el segundo hijo de Yannick, su primogénito.
La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales, del orgulloso padre, donde compartió las primeras fotografías del bebé
"Bienvenido al mundo Marcelo Strickler Alonso. Te amamos", escribió.
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El pequeño nació la tarde de este 22 de junio y es fruto del matrimonio entre Yannick y el empresario Manuel Alonso Cárdenas, con quien contrajo matrimonio en 2022.
En una segunda publicación, Strickler (hijo) se dejó ver en uno de los momentos más tiernos entre padre e hijo; y es que, aparece con su recién nacido en brazos segundos después de que éste llegara al mundo.
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Fue en diciembre del 2025, justo el día de Navidad, cuando la pareja anunció que se convertirían de nueva cuenta en padres, pues un año antes dieron la bienvenida a Alonso, su primer bebé.
Hasta el momento, el protagonista de "El privilegio de amar" no se ha expresado sobre el nacimiento de su nieto; sin embargo sí se ha dejado ver como un abuelo consentidor y cariñoso.
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