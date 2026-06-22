La familia de René Strickler se encuentra de manteles largos por la llegada de un nuevo miembro. Se trata de Marcelo, el segundo nieto del actor y el segundo hijo de Yannick, su primogénito.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales, del orgulloso padre, donde compartió las primeras fotografías del bebé

"Bienvenido al mundo Marcelo Strickler Alonso. Te amamos", escribió.

El pequeño nació la tarde de este lunes. Foto: Instagram.

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El pequeño nació la tarde de este 22 de junio y es fruto del matrimonio entre Yannick y el empresario Manuel Alonso Cárdenas, con quien contrajo matrimonio en 2022.

En una segunda publicación, Strickler (hijo) se dejó ver en uno de los momentos más tiernos entre padre e hijo; y es que, aparece con su recién nacido en brazos segundos después de que éste llegara al mundo.

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El hijo del actor enterneció las redes con esta fotografía. Foto: Instagram.

Fue en diciembre del 2025, justo el día de Navidad, cuando la pareja anunció que se convertirían de nueva cuenta en padres, pues un año antes dieron la bienvenida a Alonso, su primer bebé.

Hasta el momento, el protagonista de "El privilegio de amar" no se ha expresado sobre el nacimiento de su nieto; sin embargo sí se ha dejado ver como un abuelo consentidor y cariñoso.

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