En la cuenta de Instagram del actor René Strickler se pueden ver varios videos e imágenes de su nieto Alonso, quien con sus grandes ojos azules y su sonrisa contagiosa ha conquistado a los seguidores del actor.

“El amor hecho realidad. Sean abuelos es increíble”, recomienda Strickler en su perfil.

En mayo de 2024, Yannick Strickler, hijo de René, y su esposo Manuel Alonso Cárdenas dieron la bienvenida a su primogénito, fruto de un proceso de fecundación in vitro, tras haberse casado en 2022.

René se muestra orgulloso de las nuevas etapas que atraviesa su hijo y salió en defensa de las críticas que a veces rodean a la pareja.

René Strickler feliz con Alonso

En un encuentro con la prensa, con una inevitable sonrisa, el actor expresó sobre el retoño:“Soy la persona más feliz del mundo. Tengo un nieto, mi primer nieto, así que es sensacional. Venimos a disfrutar de la vida, a ser felices y a hacer lo que queramos sin lastimar a nadie”.

El actor también aseguró sentirse como un segundo padre para Alonso: “La educación está a cargo de los padres, pero todo lo que la familia, tanto de parte de Manolo como de la mía, podamos aportar, lo hacemos encantados”.

Sobre las opiniones negativas que ha recibido Yannick por su decisión de tener un hijo, René comentó que la pareja ha manejado las críticas con madurez:“Son felices, disfrutan de su hijo y de su vida. Cada quien es un profesional exitoso”, destacó, resaltando que ninguno de los dos es problemático y que no les importa lo que la sociedad diga.

Asimismo, reconoció que es natural recibir opiniones diversas, pero que el apoyo de sus familias cercanas ha sido fundamental para que vivan plenamente. René también señaló que el amor que existe entre la pareja funciona como un escudo frente a las malas vibras.