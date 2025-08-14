Más Información

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

En la cuenta de Instagram del actor se pueden ver varios videos e imágenes de su nieto Alonso, quien con sus grandes ojos azules y su sonrisa contagiosa ha conquistado a los seguidores del actor.

“El amor hecho realidad. Sean abuelos es increíble”, recomienda Strickler en su perfil.

En mayo de 2024, Yannick Strickler, hijo de René, y su esposo Manuel Alonso Cárdenas dieron la bienvenida a su primogénito, fruto de un proceso de fecundación in vitro, tras haberse casado en 2022.

Lee también:

René se muestra orgulloso de las nuevas etapas que atraviesa su hijo y salió en defensa de las críticas que a veces rodean a la pareja.

René Strickler feliz con Alonso

En un encuentro con la prensa, con una inevitable sonrisa, el actor expresó sobre el retoño:“Soy la persona más feliz del mundo. Tengo un nieto, mi primer nieto, así que es sensacional. Venimos a disfrutar de la vida, a ser felices y a hacer lo que queramos sin lastimar a nadie”.

El actor también aseguró sentirse como un segundo padre para Alonso: “La educación está a cargo de los padres, pero todo lo que la familia, tanto de parte de Manolo como de la mía, podamos aportar, lo hacemos encantados”.

Sobre las opiniones negativas que ha recibido Yannick por su decisión de tener un hijo, René comentó que la pareja ha manejado las críticas con madurez:“Son felices, disfrutan de su hijo y de su vida. Cada quien es un profesional exitoso”, destacó, resaltando que ninguno de los dos es problemático y que no les importa lo que la sociedad diga.

Lee también:

Asimismo, reconoció que es natural recibir opiniones diversas, pero que el apoyo de sus familias cercanas ha sido fundamental para que vivan plenamente. René también señaló que el amor que existe entre la pareja funciona como un escudo frente a las malas vibras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Christian Nodal …¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista. Foto: AFP

Christian Nodal… ¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa. Foto Instagram

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé". Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/Instagram

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé"

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia