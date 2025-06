El nombre de Adrián Marcelo volvió a estar en polémica una vez más, esta ocasión tras los comentarios calificados por muchos como misóginos y ofensivos sobre la actriz y cantante Belinda, los cuales se viralizaron rápidamente.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz", fue el comentario que realizó el conductor a través de su cuenta de X.

La publicación fue borrada momentos después tras miles de comentarios que defendían a Belinda y señalaban a Adrián Marcelo como misógino y machista.

Adrián Marcelo toma curso de violencia de género tras comentario misógino

Luego de la polémica, un par de horas después Adrián volvió a hablar del tema, esta vez intentando pedir disculpas y ofreciéndole un millón de pesos para que vaya a su programa “Un porro con” para hablar sobre su carrera y éxitos.

Adrián Marcelo toma curso de violencia de género tras comentario misógino contra Belinda; “me brotan ideas bien raras”. Fuente: X

Días después, el youtuber apareció de nuevo con el tema, primero con un vídeo donde aparece tomando un curso de equidad de género, y luego con una publicación en “X” e Instagram, donde se lograba ver que el curso llamado “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” impartido por el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana Nuevo León.

En la misma publicación comentó: “Les prometo que voy a dejar de fumar marihuana y tomar café, sin desayunar. Me brotan ideas bien extrañas, gracias @nuevoleon, por ayudarme a reflexionar hacia donde quiero llevar mi influencia sobre los demás”.

