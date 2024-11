Abogado de Fofo Márquez revela que deja caso del influencer; “no me responsabilizaré de decisiones que tome la familia”

En las últimas horas, Erik Rauda, abogado del influencer Fofo Márquez, quien golpeó brutalmente en un estacionamiento en abril de 2024 a Edith "N" después de un percance automovilístico, dio a conocer por medio de un video que publicó en su canal de YouTube que tomó la decisión de abandonar el caso, esto a unos días de que se llevó a cabo una audiencia donde el joven rechazó aceptar un trato para recibir una condena menor a la que busca la contraparte.

Abogado de Fofo Márquez revela que deja caso del influencer

Rauda comenzó su intervención aclarando que su decisión de dejar de representar a Fofo se había tomado de forma consensuada con la familia del influencer. A pesar de haber sido el abogado de Márquez durante varios meses, indicó que surgieron diferencias estratégicas sobre el enfoque que debía darse al proceso legal.

"Recientemente ha habido noticias en relación al caso de Rodolfo Márquez, Fofo Márquez, al respecto me gustaría hacer algunas aclaraciones, debo de reconocer que hace algunas semanas dejé el caso y esto fue en común acuerdo con la familia".

Según el abogado, su propuesta de defensa consistía en enfocar el caso en la justicia federal, en lugar de continuar dentro del sistema judicial local del Estado de México, donde se estaba llevando a cabo el juicio; por lo que destacó que ya había presentado un amparo para trasladar el caso a instancias federales, pero que esta estrategia no fue aceptada por la familia de Márquez.

"Al final platicamos y creemos que lo mejor o lo más conveniente era que yo ya no continuara y esto en especial fue por una sola razón, la estrategia. La estrategia que yo estaba planteando no fue lo que ellos buscaban, era una estrategia muy focalizada a dejar que el asunto no estuviera en manos de la justicia local."

También aclaró que el amparo presentado tenía como objetivo reconsiderar si los hechos ocurridos en abril de 2024 debían ser clasificados como tentativa de feminicidio o como lesiones calificadas, pues según Rauda, en la investigación inicial y complementaria no se presentó evidencia que fuera relevante para sostener una acusación de feminicidio, por lo que consideraba que la reclasificación a lesiones calificadas era una opción viable. Sin embargo, el abogado subrayó que en el sistema judicial local no se lograría este objetivo y, por ello, su estrategia era esperar la resolución del amparo antes de continuar con el proceso.

"Éste amparo iba a analizar el tema básico de éste asunto, si correspondía a tentativa de feminicidio o si correspondía a unas lesiones calificadas, eso para mí era importante porque creo que en la investigación tanto inicial como en la complementaria, nada se aportó que fue relevante o importante para llevarlo a juicio. Creo que con lo que está en la misma carpeta de investigación de la audiencia inicial era suficiente para alcanzar la reclasificación, pero yo considero que a nivel local no lo íbamos a conseguir bajo ninguna circunstancia y por eso mi decisión era esperar al resultado del amparo."

Asimismo destacó que el proceso de esperar la resolución del amparo podía tomar entre cinco meses y un año, lo cual generó una situación de incertidumbre y angustia para la familia del creador de contenido.

"Ustedes comprenderán que la familia está angustiada y que un abogado llegue y les diga: 'es que vamos a tener que esperar la resolución', no sólo de una juez de distrito si no también del tribunal colegiado para que ellos de alguna otra manera recompongan el procedimiento y lo dejen en lo que tendría que ser: lesiones calificadas, eso va a tomar meses."

El penalista destacó que haberlo llevado a juicio fue una desición arriesgada y él mantuvo su postura de no hacerlo, por lo cual esto derivó en su salida del caso, pues llevarlo a ese punto era sumamente peligroso.

"Una alternativa que les propusieron era llevarlo a juicio, a la cual yo me opuse rotundamente, yo considero que en el caso concreto de Rodolfo no es necesario el juicio, de hecho el juicio lo pone en un riesgo alto y eso es lo que yo quería evitar, los riesgos".

El abogado dejó claro que su propuesta de llevar el caso a juicio era arriesgada y que, en su opinión, no era necesario llegar a esa instancia, pero la mejor opción era primero llevar el caso ante el Tribunal Colegiado y, en función de su resolución, buscar un procedimiento abreviado que mejorara las condiciones para su cliente.

"Los temas de reclasificación pueden atenderse con el colegiado, previamente a un juicio y después de que el colegiado los atendiera si favorecía a lesiones calificadas buscara ahora sí un procedimiento abreviado con mejores condiciones, eso es lo que yo buscaba, esa era la ruta que yo fijaba. Sí iba a tomar más tiempo, Rodolfo no iba a salir en los próximos meses".

