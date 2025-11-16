¿A qué hora ver el episodio 4 de It: Welcome to Derry hoy, 16 de noviembre?

Más Información

Los fanáticos del horror están de suerte, ya que este domingo 16 de noviembre, se estrena el cuarto capítulo de , la serie basada en la exitosa novela del escritor estadounidense especialista en terror, Stephen King, sobre la despiadada criatura, Pennywise, que se alimenta del miedo y el cuerpo físico de sus víctimas.

Tras la inquietante aparición de Pennywise al final del capítulo 3, los fanáticos del payaso bailarín están inquietos por saber qué pasa en la siguiente parte de la serie.

Ambientada en 1960, esta nueva producción de HBO Max expande el universo de "Eso", explora líneas narrativas nunca contadas en las entregas cinematográficas anteriores de la franquicia, y pretende explicar los orígenes de la espeluznante criatura, así cómo revelar los secretos del pueblo de Derry.

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de "It: Welcome to Derry?

La serie, que mezcla el terror psicológico con el drama y lo sobrenatural, llega este domingo a la mitad de la primera temporada. Esta precuela ha impactado y emocionado a sus fans desde el primer capítulo, dejándolos mordiéndose las uñas entre cada estreno y brindando un suspiro de aire y material fresco al terror en la pantalla chica.

En México, el cuarto capítulo, titulado "The Great Swirling Apparatus of Our Planet's Function", o "El Gran Mecanismo Giratorio del Funcionamiento de Nuestro Planeta" en español, se estrenará a las 8 de la noche de este domingo 16 de noviembre. A partir de ese momento, los usuarios de la plataforma podrán acceder al nuevo episodio.

En otros países latinoamericanos estará disponible a partir de las siguientes horas:

  • Argentina: 11 PM
  • Chile: 11 PM
  • Colombia: 9 PM
  • Ecuador: 9 PM
  • Perú: 9 PM
  • Venezuela: 10 PM
  • Bolivia: 10 PM

Llegando a la mitad de su temporada de 8 episodios, en este nuevo capítulo el grupo de niños intentará demostrar la existencia de la terrorífica criatura a las autoridades, mientras que los adultos indagan en territorio más profundo y peligroso con sus investigaciones.

