31 Minutos tendrá su Tiny Desk: ¿cuándo y dónde verlo?

"31 Minutos", uno de los programas favoritos de varias generaciones, anunció una noticia que alegró y sorprendió a sus miles de fans: los personajes de la icónica serie chilena tendrán un concierto en vivo.

La icónica serie chilena que nació en el 2003 fue creada por Pedro Peirano y por Álvaro Díaz, ese mismo año estrenó el primer álbum musical de la serie, el programa se centra en las aventuras de un noticiero donde se presentan reportajes, entrevistas, noticias absurdas y videoclips musicales. El noticiero es conducido por Julio Treviño, un carismático pero distraído periodista.

¿Cuándo ver el Tiny Desk de 31 minutos?

La National Public Radio (NPR) de Estados Unidos confirmó que los personajes de 31 minutos tendrán su propio concierto en vivo, esto gracias a la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana.

La serie de conciertos que conmemoran la herencia hispana iniciarán el 15 de septiembre y terminarán el 15 de octubre, 11 artistas latinos serán los encargados de transmitir la vibra y magia de su país, 31 minutos se presentará el 6 de octubre por el canal de Youtube de NPR y también en la página de NPR de Tiny Desk Concerts.

Muy pronto, 31 minutos tendrá concierto en vivo. Foto: Especial

¿Qué es Tiny Desk?

Los Tiny Desk Concerts son una serie de conciertos en vivo organizados por NPR Music, se graban en una oficina pequeña adornada con muchos objetos que representan al artista, lo cual crea un ambiente íntimo y relajado.

Los artistas tocan versiones en vivo y usualmente acústicas de sus canciones, lo que destaca su talento y letras, han participado artistas como Bad Bunny, C Tangana, Álvaro Díaz, Mon Laferte, Mac Miller, Harry Styles y muchos más.

