¡Nuevas funciones han llegado a TikTok! La compañía ha dado a conocer que ahora los usuarios podrán enviar fotos y videos, así como notas de voz a sus contactos de la plataforma china.

Según reporta TechCrunch, los usuarios podrán enviar notas de voz de hasta 60 segundos y compartir hasta nueve imágenes o videos en sus conversaciones. Esto les permitirá tener conversaciones más dinámicas en la app de ByteDance.

Aunque aún no existen detalles sobre cuándo llegará la herramienta a los usuarios, sí debes saber que no estará disponible para usuarios menores de 16 años por motivos de seguridad.

TikTok: así funcionan las notas de voz y galerías de chats. Imagen: Unsplash

Además, si existe una primera interacción con un usuario, no se podrán enviar fotos ni videos hasta después de algunos mensajes. Asimismo, aparecerá una ventana que instará a respetar las normas internas de TikTok.

¿Cómo funcionan las notas de voz y galerías en TikTok?

De acuerdo con TechCrunch, los usuarios encontrarán íconos muy parecidos a los que ya se encuentran en otras redes sociales como WhatsApp y Telegram.

Para notas de voz, solo deberán presionar el ícono de micrófono o, para mandar fotos, solo deberán presionar el ícono de galería que está en la parte inferior derecha junto con el campo de escribir.

Para el contenido multimedia, la app permitirá capturar imágenes o videos desde la cámara, además que podrán editar la imagen antes de enviar.

En realidad, las nuevas funciones son bastante intuitivas y llegan en un momento importante en donde las redes sociales están teniendo un apogeo con nuevas funciones para concentrar las conversaciones dentro de sus propias plataformas.

Por ejemplo, la semana pasado Spotify agregó una nueva función que permitirá chatear y compartir canciones, podcast y playlist sin tener que salir de la aplicación.

