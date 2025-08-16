Más Información

Renovar una lavadora, un refrigerador o cualquier otro electrodoméstico esencial en el hogar no siempre es sencillo: el costo y la búsqueda de equipos que consuman poca energía pueden convertirse en un reto.

Ante ello, la Comisión Federal de Electricidad () ofrece una alternativa accesible a través de su programa Ahorro Sistemático Integral (ASI).

Este esquema permite a los usuarios obtener financiamiento para adquirir electrodomésticos de alta eficiencia a un menor costo, con la facilidad de pagar en plazos de hasta 48 meses mediante cargos directos al recibo de luz.

Quiénes pueden obtener electrodomésticos con el programa de la CFE. Imagen: Unsplash
Entre los productos que entran en el programa están lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados e incluso sistemas fotovoltaicos. En te decimos quiénes pueden acceder a este programa.

Requisitos para acceder al programa ASI de la CFE

Para estrenar electrodoméstico con apoyo de la CFE, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser mayor de edad.
  • Tener mínimo tres años de servicio eléctrico ininterrumpido.
  • Que el recibo de energía esté a su nombre.
  • Presentar comprobante de propiedad.
  • Contar con un aval solidario.
  • Mostrar identificación oficial vigente con foto y firma (del solicitante y del aval).

El trámite de financiamiento es gratuito y para iniciar el proceso, se puede llamar al 800 027 4220 o ingresar al portal oficial del programa para cotizar el electrodoméstico deseado.

Quiénes pueden obtener electrodomésticos con el programa de la CFE. Imagen: Unsplash
Las lavadoras y refrigeradores disponibles cumplen con la Norma Oficial Mexicana vigente y destacan por su eficiencia: reducen el consumo de agua y energía, cuentan con garantía de un año en el equipo y de diez años en el motor inverter. Las capacidades van de 14 a 22 kilos y el financiamiento puede cubrir de uno a cuatro años.

Con el programa ASI, la CFE busca no solo facilitar la renovación de electrodomésticos, sino también impulsar el ahorro energético en los hogares mexicanos.

