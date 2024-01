TikTok es una de las plataformas más importantes de la actualidad. En ella han nacido cientos de nuevos influencers que comparten contenido de diferentes temas. Sin embargo, hay algo que comienza a diferenciar a las generaciones que están inmersas en esta red social.

La generación Z ha notado quiénes son los millenials de TikTok por un hecho en particular y al que muy pocos le han prestado atención. Si quieres saber de qué se trata, en Tech Bit te contamos para que no caigas en este error.

¿Qué es la "pausa millenial"?

La "pausa millenial" es un problema recurrente que se presenta en redes sociales y sobre todo suelen cometerlo personas mayores de 25 años, es decir, quienes corresponden a la generación millenial, como su nombre lo dice.

Este efecto es ese pequeño tiempo que espera la generación millenial o generaciones anteriores antes de grabar un video. Esta pausa puede durar unos pocos segundos y muchas veces pasa inadvertido, sin embargo, la generación Z ya ha notado ese error.

Esto debido a que ellos llegaron en un momento en el que grabar algo era totalmente automático, es decir, no había que esperar para comenzar a hablar frente a una cámara.

Sin embargo, a la generación millenial y las anteriores, les tocó un momento de la tecnología en la que debían esperar unos segundos antes de comenzar a grabar, ya que si intentabas grabar en el mismo instante en el que apretabas el botón de grabación el discurso se cortaba.

De acuerdo con Marjori Haddad, influencer y experta en estrategia digital, esto se debe a que "nosotros inconscientemente checamos a que la cámara esté grabando y luego hablamos" pero este paso ya no es necesario. Aún así afirma que esto se ha quedado "tatuado en nuestro cerebro".

¿Por qué no deberías hacer la "pausa millenial"?

El propio CEO de TikTok, Shou Zi Chew, señaló que algo que los creadores de contenido de la plataforma de videos cortos deben evitar es la "pausa millenial". La razón es que, de acuerdo con varios expertos en estrategias de contenido, cometer este error puede afectar las visualizaciones de tus videos en TikTok.

Esto se debe a que los usuarios que navegan en la plataforma esperan la inmediatez y si no logras capturarlos en el segundo en el que comience tu video pueden pasar de largo y con ello no lograrás obtener visualizaciones, por lo que tu estrategia no funcionará.

Así que la próxima vez que estés generando un video para TikTok, verifica que no estés cometiendo este error.

