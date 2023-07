WhatsApp continúa sorprendiendo a sus usuarios con las actualizaciones de sistema, ya que estas tienen la finalidad de mejorar la seguridad, privacidad, comunicación, interacción entre las personas, entre otras. Debido a lo anterior, es difícil que todos los celulares puedan seguir usando esta aplicación sin ningún problema, ya que no cuentan con lo necesario para utilizar las nuevas herramientas o funciones; por eso aquí te contamos de los móviles que se quedarán sin esta app en julio.

Los usuarios de WhatsApp siempre se encuentran atentos a las nuevas novedades que trae la aplicación, pero también existe el caso contrario, con esto nos referimos a que cada cierto tiempo se da a conocer los celulares que dejarán de contar con acceso y para el mes de julio ya se ha dado a conocer el listado de teléfonos que serán excluidos del soporte de WA.

De acuerdo con el sitio de Archyde, son 36 celulares que se quedarán sin WhatsApp, entre los que se encuentran celulares de la marca iPhone, Huawei, Lenovo, LG, Samsung, Sony, Wiko, entre otros; asimismo señala que esta aplicación registra dos mil millones de usuarios activos al mes, por tal motivo es considera la plataforma más popular de la empresa Meta.

Teléfonos compatibles con WhatsApp

Según el informe que WhatsApp compartió en su blog, actualmente, WhatsApp es compatible con los siguientes dispositivos:

Teléfonos con Android OS 4.1 y versiones posteriores

Teléfonos con iOS 12 y versiones posteriores

Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2

De acuerdo con El País, los celulares con versiones inferiores a Android 4.1, KaiOS 2.5.0 o iOS 11 dejarán de ser compatibles con la aplicación.

Debes saber que tanto los dispositivos como los softwares cambian con frecuencia, por eso revisan de manera periódica los sistemas operativos que admiten, ante los cuales hacen las actualizaciones correspondientes.

Imagen: Unsplash

También se señala que cada año se encargan de identificar los dispositivos y el software más desactualizados y los que tienen menor cantidad de usuarios para dejar de admitirlos en WhatsApp, ya que no cuentan con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar la aplicación de mensajería.

WhatsApp menciona que antes de dejar de admitir un sistema operativo, los dueños de esos celulares reciben una notificación de la app, con la finalidad de recordar varias veces que se debe de actualizar.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp en julio

Antes de dar a conocer la lista de celulares, es importante mencionar que estos dispositivos no podrán acceder a WhatsApp, ni recibir futuras actualizaciones, ya que representan un riesgo tanto en la seguridad y privacidad de los usuarios, además no cuentan con la última versión de la aplicación, por ende no podrá hacer uso de las nuevas funciones o herramientas con las que cuente la app.

Imagen: Unsplash

Una recomendación que te damos, es que si posees un móvil de la lista, realices una copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp, con el objetivo de no perder nada cuando cambies de dispositivo y recuperes todos los chats como estaban antes de perder el acceso a la app.

A continuación te presentamos la lista de los celulares que se quedarían sin WhatsApp:

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Otras marcas

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

