En el marco del Mobile World Congress 2023, llevado a cabo en Barcelona este mes, platicamos con Arne Herkelmann, gerente de producto en Europa para la línea de smartphones OPPO Find.

Esta línea incluye entre sus lanzamientos un nuevo modelo plegable, el Find N2 Flip, que llegará a nuestro país a dar una dura competencia en este segmento. Herkelmann nos habló del futuro de los smartphones plegables y de su colaboración con la icónica empresa de fotografía Hasselblad para la cámara del Find N2 Flip.

TechBit: ¿Cuánto tiempo han estado trabajando en este tipo de factor de forma y cuál es el objetivo de este diseño?

Arne Herkelmann: Empezamos a trabajar en teléfonos plegables hace cuatro o cinco años, para desarrollar la plataforma que nos llevara al N2 Flip, pues como dice nuestra comunicación, “no queremos ser los primeros, sino ser los mejores”, y eso nos ha llevado a dedicarle mucho tiempo internamente a esta tecnología para crear un teléfono que creemos que la gente disfrutará, pero, sobre todo, que será durable en el uso cotidiano.

Para el N2 Flip en específico, trabajamos durante un año, pero la plataforma y la tecnología nos tomó casi cinco años. También tomamos en cuenta diferentes tipos de mercados a nivel global, para encontrar la mejor combinación de características, por ejemplo, en la cámara y los diferentes colores que gustan en diversas partes del mundo.

T: ¿Cuál es el futuro de los teléfonos plegables? ¿Se popularizará este factor de forma, o será de nicho?

AH: Me encanta esta pregunta. El simple hecho de que todo mundo esté preguntando esto me hace creer que hay un gran futuro para este formato, porque de otra manera ni siquiera lo mencionarían, o dirían que no creen que vaya a tener éxito.

Pero en nuestra compañía -y yo a nivel personal- creemos que hay un futuro brillante para los plegables, por lo que le hemos estado invirtiendo mucho dinero y lo seguiremos haciendo, a nivel de investigación y desarrollo, con más ingenieros y más desarrolladores y poniéndole más atención a la bisagra para seguirla mejorando.

Obviamente hacemos esto porque creemos que tiene futuro, y eso me lleva a la segunda razón por la cual me encanta esta pregunta. No creo que los plegables sean el único factor de forma en el futuro, sino que habrá varios otros futuros.

Si recuerdas, por los últimos 10 o 15 años, el único formato ha sido el vertical, pero no porque la gente lo pidiera así, sino porque era lo único que la tecnología podía ofrecer. Ahora las posibilidades son más amplias, con las diferentes opciones para plegables, y hasta pantallas que se enrollan, y será interesante ver qué es lo que la gente acepta o pide en el futuro.

Como el caso del Find N original que también es plegable, pero en un tamaño diferente, y en ambos casos hay personas que gustan de esos formatos.

T: Hablemos de la cámara. ¿Por qué Hasselblad?

AH: La respuesta fácil es “Color”. La respuesta larga es que hemos mantenido una relación ya de varios años con ellos a nivel empresarial y eventualmente decidimos integrarlos en nuestra línea Find de smartphones.

Pero cuando tomamos esa decisión fue a propósito, porque vimos que Hasselblad es súper apasionada del color. Incluso tienen su propio estándar de colores, con el acrónimo HMCS (Hasselblad Natural Colour Solution) en el que muestran su pasión por los colores naturales.

Sus cámaras han sido usadas tradicionalmente en fotografía de estudio en áreas en las que resaltan los colores y las texturas y los patrones. Lo sabíamos y por eso decidimos trabajar con ellos, en el software de la cámara, para crear un modo profesional con esas características. Y de paso, creamos también un par de filtros para emular su icónica cámara XPAN.

T: Finalmente, ¿Pueden los usuarios del Find N2 Flip confiar en la durabilidad de la pantalla de este teléfono?

AH: En nuestra investigación previa hablamos con personas que ya usaban teléfonos plegables, pero también con quienes no los usaban, y descubrimos que una preocupación importante es la durabilidad.

Así que decidimos contratar los servicios de una empresa alemana famosa por sus auditorias de calidad, TÜV Rheinland, pues tienen mucho peso en la industria. Sus pruebas del N2 Flip certificaron nuestro teléfono para aguantar 400,000 ciclos, lo que se traduce en diez años de uso si abrieras y cerraras el teléfono cien veces al día.

