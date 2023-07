Descubrir una nueva canción siempre es un logro que se disfruta. Las redes sociales han contribuido a que el público esté al día con las tendencias musicales y los éxitos tanto nacionales como internacionales.

Probablemente, has escuchado más de un single en Instagram que ha atrapado tu atención. Pero estar actualizado con todos los nuevos títulos y artistas puede resultar complicado. Por eso Spotify creó una playlist que reunirá las canciones más populares de la plataforma de Meta.

Leer también: Conoce la nueva manera de escuchar Spotify

Así funciona Reels Charts

Reels Charts es la nueva playlist de Spotify en colaboración con Instagram. Las dos plataformas se unen para crear una lista de reproducción en donde podrás conocer y escuchar el Top 50 de las canciones que están en tendencia en Reels.

La playlist está disponible en Brasil y México, dos de los países que más consumen música, de acuerdo con un informe de la IFPI publicado en 2022.

La lista Top Canciones Reels se actualizará cada semana basándose en varios factores. Desde los singles más utilizados en las publicaciones de la app, como las que más crecimiento han tenido en visualizaciones, nivel de engagement y consumo global en la plataforma, entre otras.

Básicamente, en Reels Charts podrás conocer las últimas tendencias y descubrir nueva música. Ahora también estarás al día sobre lo que los demás están escuchando. Así que dale una oportunidad.

Pero la lista también ayudará a los artistas, especialmente los impulsará a llegar a nuevas audiencias a través de métodos alternativos, más allá de los tradicionales. Eso sin olvidar a sus fans, pues creará experiencias que los acercarán con sus creadores de contenido favoritos.

Actualmente, las cinco canciones que encabezan el Top Canciones Reels México son "LALA" de Myke Towers, "The Lamp Is Low" de Laurindo Almeida, "What A Wonderful World" de Louis Armstrong, "Smooth Operator" de Enzo y "Super Shy" de NewJeans.

Si ya te animaste, dale play a Top Canciones Reels, que ya puedes escuchar en México.

¿Cómo escuchar el Top Canciones Reels en Spotify?

Para acceder al Top Canciones Reels en Spotify solo deberás ingresar a la app y en el buscador colocar el nombre de la playlist, tal cual como lo indicamos arriba. Posteriormente se abrirá dicha playlist, la cual podrás guardar en tus listas de reproducción dando clic en los tres puntitos que aparece en la pantalla y eligiendo la opción de "Agregar a tu biblioteca".

También puedes descargarla pulsando el icono que tiene una flechita hacia abajo y que está justo a lado del corazón para dar Me gusta.

Leer también: Spotify: Cuáles son los cantantes más escuchados del mundo, ¡ya no es Peso Pluma el número 1!

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters