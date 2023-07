Spotify se ha convertido en una de las apps preferidas del mundo entero para escuchar música, ya que además de tener acceso a un inmenso catálogo de artistas, también puedes crear tus propias playlist, así como escuchar podcast e incluso crear el propio.

Es por eso que esta plataforma se ha vuelto un referente en el mundo de la música, y de ahí el peso que tienen los rankings en los que dan a conocer cuáles son los artistas más escuchados, ya que abarca a una gran parte de la población mundial.

Es por eso que continuación te contamos todos los detalles sobre la lista de popularidad de Spotify.

Imagen; Unsplash

La más popular en Spotify

En los primeros días de julio se dio a conocer que la artista más escuchada es Taylos Swift, quie desbancó a Peso Pluma, el cantante que ocupó el mes pasado gracias a la canción “Ella Baila Sola” y su álbum “Génesis” el cual también logró colocarse en el primer puesto del top global de Spotify.

Taylor nunca fue a levantar su denuncia en la policía. Trató de que la situación se mantuviera discreta (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Los más escuchados de junio en Spotify

Como señalamos anteriormente, Taylor Swift se encuentra en el primer lugar de los artistas más escuchados de spotify, después le sigue Bad Bunny y Peso Pluma; mientras que en el ranking continúan The Weeknd, le sigue Drake, Fredi, Metro Boomin, Lil Uzi Vert, Lana Del Rey y Arijit Singh, según la plataforma de música.

Por otro lado, en el puesto 13 se colocó el grupo BTS, Karol G obtuvo el lugar 20, Shakira el 22, Rihanna 25, Ariana Grande 26, Harry Styles 28, Justin Bieber 35, Bizarras 39, Dua Lipa 44, Ozana 49, Nicki Minaj 54, Maroon 5 60, Katy Perry 73, Rosalia 82, mientras que Caluma llegó al sitio 104 del top Artists Global.

Imagen: Pexels

En el Weekly Top Songs Global Peso Pluma se encuentra en el primer, tercero y noveno lugar, en el número lo obtuvo con su canción “Ella Baila Sola”, la cual llegó a tener 32 351 578 streams, el otro fue “La bebe- remix" y el último “Lady Gaga"; asimismo, Bad Bunny, consiguió el segundo lugar por Where she goes, el cuarto puesto es de Grupo Frontera (un x100to), le sigue Taylor Swift (Cruel Summer), Miley Cyrus (Flowers), David Kushner (Daylight), Harry Styles (As it was) y en el décimo puesto Fifty Fifty (Cupid-Twin Ver.), de acuerdo con Spotify Charts.

¿Qué te parece esta nueva lista dada a conocer por Spotify? ¿Están tus artistas favoritos o agregarías a alguien más?

