HUAWEI llegó a México con su exposición HUAWEI XMAGE, titulada "Un mundo conmovedor: 12 años de fotografía de Huawei", en la cual se muestran 300 fotografías con equipos de la compañía china.

Esta es una de las muestras fotográficas más grandes de la historia de HUAWEI y forma parte de las actividades de su premiación XMAGE 2024, en la que aún puedes participar si te gusta la fotografía y cuentas con uno de sus celulares inteligentes.

Imagen: Huawei

"Un mundo conmovedor": entrada y costo a la exposición

La exposición "Un mundo conmovedor" muestra 300 fotografías tomadas con celulares Huawei. Para la realización de ésta, se hizo una selección entre miles de candidatos que mandaron sus propuestas.

Están divididas en diferentes temáticas:

Los secretos de la madre naturaleza

Paisajes y espacios

Un diálogo con los animales

La historia de la vida

Tú y yo

La alegría del deporte

El poder de los momentos

El mundo de la juventud

La exposición estará abierta al público hasta el 2 de junio y la entrada es gratuita. Está ubicada en la Casa Castelar en Emilio Castelar 131, Polanco.

Imagen: Huawei

¿Cómo participar en el concurso HUAWEI XMAGE 2024?

Si quieres participar en el concurso HUAWEI XMAGE 2024, aún tienes tiempo de hacerlo. Abrió su recepción de fotografías el pasado 8 de mayo y cerrará hasta el 15 de septiembre a las 24:00 hora de Beijing.

La competencia tiene como objetivo brindarle a los usuarios la capacidad de dejar volar su creatividad e imaginación, además de demostrar la capacidad que tiene sus celulares en el apartado fotográfico.

Para participar deberás ingresar a este enlace en donde conocerás los requisitos para formar parte de los participantes.

Imagen: Huawei

Este año se han añadido dos nuevos premios "Best of Pura Series" (serie de lo mejor de Pura) y "Best of Mate series" (serie de lo mejor de Mate) para que los usuarios tengan la oportunidad de explorar nuevas formas de volar su imaginación.

