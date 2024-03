En 2016, Instagram lanzó sus historias, las cuales estaban conformadas por imágenes o videos que desaparecen a las 24 horas de su publicación. Son una gran función para compartir tu día a día o momentos especiales con tus seguidores.

Por ello, es común que cada vez que subimos una historia a Instagram, permanezcamos al pendiente para conocer qué personas la han visto o han interactuado con ella.

Sin embargo, ¿sabías que el orden de quienes han visualizado tus historias no es aleatorio? Depende de ciertos elementos.

Aquí, en Tech Bit te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Foto: Freepik

¿Qué factores influyen en el orden de las personas que ven mis historias?

El orden en el que aparecen los usuarios que ven tus historias de Instagram, dependerá de diferentes factores.

Los primeros cinco usuarios que aparecen son los que más interés tienen en el contenido que subes a tu cuenta.

Es decir, el algoritmo acomoda a las personas según las interacciones que haya tenido tu perfil con el de la otra persona. Mientras más interactúes con alguien, es más probable que aparezca arriba en la lista de amigos que ven tus historias.

Pero, si notas que la lista cambia y uno de las personas que se ubicaba en los últimos puestos sube de nivel, eso quiere decir que la persona ha visto tu historia más de una vez.

Imagen: especial

¿Cómo saber quién vio mis historias de Instagram?

Para saber si alguien ha visto tus historias de Instagram, debes entrar a tu historia. Una vez ahí, sigue los siguientes pasos:

Desliza la historia hacia arriba con el dedo. Al hacerlo accederás a la pantalla de actividad.

Ahí, verás una lista con todos los usuarios que han visto la historia.

Si ves que en su imagen de perfil aparece un corazón es porque también le han dado al botón de Me gusta.

Toma cuenta que solo tú puedes ver esta información.

¿Cómo hacer que tu crush vea tus historias?

Si en más de una ocasión te has decepcionado cuando ves la lista de personas que han visto la publicación en Instagram y la persona que deseas no aparece ahí, ya sea un amigo o un pretendiente, no te preocupes.

Este truco puede ser muy útil para ti.

Cuanta más interacción hayas tenido con una persona, más posibilidades tendrás de que tus historias le aparezcan en los primeros puestos de su Instagram.

Esto significa que un buen plan para lograrlo es enviarle mensajes directos, darle me gusta, comentarios, visitas a su perfil, reacciones, etcétera. De esa forma, tus historias tendrán prioridad en su perfil.

Foto: Freepik

