Fundación Telefónica Movistar lanzó el Foro Conecta Empleo de América Latina, un evento dedicado al empleo donde se propusieron opciones formativas adaptadas al cambiante mercado laboral contemporáneo, impulsado por la tecnología.

En el espacio se reunieron los principales promotores de empleo, públicos y privados, y compartieron sus reflexiones en torno a los desafíos de la nueva empleabilidad. Allí se consideraron las nuevas tecnologías y la digitalización en paneles, talleres y conversatorios.

Imagen: especial

Leer también: Muere Kabosu, la perrita detrás del meme de "Doge"

Conecta Empleo se realizó en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, y por supuesto, en México.

Se abordaron temas como emprendimientos digitales, inteligencia artificial en los procesos de selección, sesgos mentales en el diseño de algoritmos, herramientas para la empleabilidad y educación estratégica para las demandas del mercado laboral.

“Es un foro que convocó Telefónica Movistar en todos los países donde estamos presentes. Buscamos identificar y compartir las prácticas y habilidades que, de acuerdo con emprendedores, expertos en tecnología e instituciones públicas y privadas, ayudan a salir adelante en el mercado laboral”, expresó Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica Movistar México, quien conversó con Tech Bit sobre el objetivo y significado del evento.

Imagen: especial

Nano grados, clases y cursos

De acuerdo con Chávez, el Foro Conecta Empleo es una continuación de la reflexión que inició con el Programa de Formación Digital Conecta Empleo, la iniciativa de Fundación Telefónica Movistar que nació en España desde el 2018. En el Programa de Formación Digital Conecta Empleo se ofrecen cursos, master clases, y nano grados en línea. Todo es gratuito (encuéntralos aquí ).

Los cursos tienen por objetivo formar en competencias digitales y habilidades blandas a jóvenes que deseen mejorar su empleabilidad.

“El universo de personas ocupadas en la región de América Latina es de 292 millones de individuos. De este grupo tan numeroso, una de cada dos personas se encuentra en un empleo informal. Cerca de un quinto vive en una situación de pobreza, y cuatro de cada diez posee ingresos laborales inferiores al salario mínimo”, expresó Chávez, y subrayó la necesidad de adoptar estrategias para ayudar a la juventud a colocarse en el mercado contemporáneo.

Imagen: especial

Añadió que en la conferencias de Felipe Morales Fredes, se señaló que en México, el grupo de entre 20 y 24 años es el que presenta la tasa de desempleo más alta (5.7%), más del doble de la tasa de desempleo general que está en 2.3

Chavéz explicó que mientras a la telefonía fija le tomó 50 años llegar a 100 millones de usuarios, al chat le tomó solo un mes. Destacó lo importante que es mantenerse al corriente en un mundo que no deja de transformarse, y en el que la transformación no es equitativa ni justa, porque no todos tienen acceso a ella.

El contenido del Foro

“Los grandes problemas requieren de todas y todos, alianzas entre instituciones públicas y privadas para crear empleos, gobiernos, y observar constantemente las habilidades que se necesitan. También es necesario que la academia vaya de la mano con las empresas privadas para ver a quién forma, qué demandan los mercados, y cómo la tecnología y la IA cambian el mundo”, dijo Chávez.

En ese contexto, el foro inició con la conferencia impartida de modo simultáneo, "IA: La llave para impulsar la innovación, el talento y la creatividad", impartida por Camila Manera, ex Data Strategy & Scientist Manager en The Walt Disney Company. En la conversación se destacó la importancia de adaptarse al cambio y adoptar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Imagen: especial

México participó con conferencias sobre temas como juventud y empleabilidad, inteligencia artificiale inclusión laboral de personas diversas.

“Por ejemplo, Nicté Chávez habló sobre la importancia de tener entornos diversos, en el contexto de incluir a la comunidad LGTBQ+, y sobre los retos que enfrentan estas minorías en las empresas”, expresó la directora de Fundación Telefónica Movistar México.

La clave: habilidades blandas e IA

Además, Nidia Chávez señaló que por parte de los participantes mexicanos se enfatizó la importancia de desarrollar habilidades blandas, como el pensamiento crítico y creativo, la resiliencia, la escucha activa, la capacidad de comunicarse asertivamente, y la capacidad de trabajar en equipo. También comentó que los mercados parecen demandar conocimiento de las herramientas de la IA y macrodatos.

Finalmente, Chávez resaltó la necesidad de impulsar soluciones frente a la transformación digital en el mundo laboral, especialmente en una región donde muchos trabajan en empleos informales o con salarios bajos.

“La empleabilidad es una herramienta compensatoria para esos grandes problemas vinculados con el desempleo. No solo se trata de tener un empleo, sino tener uno que te haga feliz y permita desarrollarte. El siglo está lleno de retos y permite ver las transformaciones casi en vivo y directo; pero debemos tener habilidades que nos permitan interpretar esa realidad”, concluyó.

Leer también: El botón que debes activar en WhatsApp para evitar espionaje

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters