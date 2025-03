Es innegable: WhatsApp hace más eficiente la comunicación en el trabajo. Muchas empresas y empleados utilizan esta aplicación como un medio de contacto para agendar reuniones, intercambiar puntos de vista sobre un tema, hacer planeaciones y, en general, facilitar la organización de diversas actividades.

El problema no es que se utilice para dichos fines, sino que hay algunos asuntos que merecen ser tratados cara a cara. Tal es el caso de un despido; las malas prácticas en centros laborales han hecho de estas aplicaciones una vía para notificar a sus empleados que "están fuera de cierta empresa", pero ¿qué tan válido es? Te lo decimos.

Despido laboral. Foto: Freepik

Leer también Traducciones automáticas y reposteos, lo nuevo en Instagram

¿Se puede despedir a un empleado por WhatsApp?

La respuesta es sencilla: depende de la legislación laboral del país; pero expertos coinciden en que despedir a un empleado por WhatsApp no es la forma más recomendable ni legalmente segura de hacerlo.

¿Cuál es la situación en México? De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), "el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron". Es decir, explicar claramente los motivos por los que termina la relación laboral.

Pero esa explicación se debe hacer en persona. En el mismo documento se señala "el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo al Tribunal competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal".

Si el trabajador no es notificado como lo estipula la ley, se puede interpretar como "despido injustificado". Terminar una relación laboral por WhatsApp no es recomendable porque no se le considera una notificación formal. Además, las irregularidades pueden surgir en el proceso: que el mensaje sea mal interpretado por el receptor o que no queden claros los motivos del emisor.

Despido laboral. Foto: Freepik

¿Qué hacer si te despiden por WhatsApp?

Si un empleado es despedido por WhatsApp u otra aplicación, es importante que conozca sus derechos. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo señala que, al considerarse injustificado, es posible solicitar el regreso al puesto de trabajo (reinstalación) o que le paguen una indemnización equivalente a 3 meses de salario, así como al pago de las prestaciones pendientes.

Por lo anterior, los patrones y empresas deben notificar de manera explícita las causas del despido si no quieren infringir la ley. Además, la notificación tendrá que contener la fecha en que termina el vínculo laboral, nombre y puesto del empleado, firma del emisor y del remitente, monto de la indemnización y datos adicionales que puedan argumentar la decisión.

¿Qué hacer si eres despedido por WhatsApp? No caigas en pánico y contacta al departamento de Recursos Humanos de tu centro laboral para verificar si el mensaje es verdadero. Después, solicita una carta formal por si decides realizar un juicio posterior para alegar un "despido injustificado".





Leer también ¿Industria de microchips mexicana? Este sería su costo energético

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters