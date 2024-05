Que la fuerza de acompañe este 4 mayo, Día de Star Wars. Para celebrar esta importante fecha, los fanáticos realizan actividades especiales pero, si eres de los que prefiere quedarse en casa y quieres celebrar desde la comodidad, puedes ver la saga completa de Star Wars.

A continuación en Tech Bit te contamos cómo ver la saga completa en streaming.

¿Cómo ver Star Wars en plataformas streaming?

Afortunadamente, una reconocida plataforma cuenta con la saga completa de Star Wars. Se trata de Disney+, la cual cuenta con una sección especial para encontrar este contenido.

Tiene las películas originales creadas por George Lucas y también otro tipo de contenido que acompaña a la saga como series, especiales, cortos, etcétera.

Al poner en el buscador "Star Wars", aparecerán tres categorías diferentes en el sitio: Originales, Películas y Series.

Como es demasiado contenido, la misma plataforma te dice cómo deberás verlo de manera cronológica. De todas formas, aquí te dejamos el listado:

Alzamiento del Imperio

"Las crónicas Jedi": Episodios 2, 3 y 1 de la Temporada 1

"Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma"

"Las crónicas Jedi": Episodio 4 de la Temporada 1

"Star Wars Episodio II: El ataque de los clones"

"Star Wars: The clone wars" (Película)

"Star Wars: The clone wars" (Serie)

"Las crónicas Jedi": Episodio 5 de la Temporada 1

"Star Wars: La remesa mala" (Serie)

"Las crónicas Jedi": Episodio 6 de la Temporada 1

"Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith"

"Han Solo: Una historia de Star Wars"

"Obi-Wan Kenobi"

"Star Wars: Rebels" (Serie)

"Andor" (Serie)

"Rogue One: Una historia de Star Wars"

La rebelión

"Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza"

"Star Wars Episodio V: El imperio contraataca"

"Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi"

Nueva república

"The Mandalorian" (Serie)

"El libro de Boba Fett" (Serie)

"Ahsoka"

"Star Wars: Resistance" Temporada 1

"Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza"

"Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi"

"Star Wars: Resistance" Temporada 2

"Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker"

Ahora que ya sabes cómo ver las películas de Star Wars y dónde encontrarlas, aprovecha este 4 de mayo para disfrutar el Día de Star Wars.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

Esta celebración nació como un homenaje para la saga creada por George Lucas.

Este día nació después de una publicación realizada por el diario London Evening News el 4 de mayo de 1979. En la publicación, se felicitaba a Margaret Thatcher por su puesto como primera ministra del país con un mensaje que decía "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations".

Este escrito daba lugar a un juego de palabras con la famosa frase de Star Wars "May the Force be with you" o "Que la Fuerza te acompañe", en español.

A partir de este momento comenzó a celebrarse cada 4 de mayo el Día de Star Wars.

