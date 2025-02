En la era digital actual, los televisores se han convertido en un elemento esencial para el entretenimiento en el hogar. Ya no son solo pantallas para ver programas de televisión; han evolucionado con tecnologías avanzadas que ofrecen una experiencia inmersiva, calidad de imagen impresionante, sonido envolvente y funciones inteligentes. Si estás buscando renovar tu televisor con la mejor tecnología, Cupones Samsung te permiten acceder a descuentos exclusivos en modelos de última generación. Aprovecha estas ofertas y mejora tu experiencia de visualización con la mejor calidad.

Si estás considerando adquirir una pantalla nueva, es importante tomar en cuenta diversos aspectos técnicos que hacen de la experiencia de ver televisión algo verdaderamente único. Exploremos por qué es tan importante comprar un televisor de calidad, por qué las pantallas de Samsung se destacan en el mercado, los diferentes tipos de smart TVs que ofrece la marca y algunas preguntas frecuentes que te ayudarán a tomar la mejor decisión al momento de elegir tu próximo televisor.

¿Cómo comprar una pantalla Samsung a buen precio?

Estás en el sitio correcto ya que en exclusiva los lectores de El Universal tienen acceso a dos cupones Samsung en algunos modelos de televisores. Aquí te proporcionamos los códigos para que puedas copiarlos y pegarlos en tu carrito de compra y obtener el descuento adicional en tu nueva adquisición:

UNIVERSAL40 : Obtén un 40% de descuento en la Pantalla AI de 85" pulgadas Neo QLED 4K QN90D.

Obtén un 40% de descuento en la Pantalla AI de 85" pulgadas Neo QLED 4K QN90D. UNIVERSAL30: Disfruta de un 30% de descuento en la Pantalla 75" The Frame LS03D con tecnología de última generación.

Estos cupones Samsung son válidos desde el 5 de febrero hasta el 2 de marzo, así que no pierdas la oportunidad de aprovecharlos.

Foto: Samsung México

La guía definitiva para elegir entre las mejores pantallas Samsung

Samsung ofrece una amplia variedad de televisores inteligentes para adaptarse a las necesidades de diferentes usuarios. Algunos de los modelos más destacados que la marca tiene en su portafolio son:

1. Neo QLED 8K

Los televisores Neo QLED 8K de Samsung son la cúspide de la tecnología en cuanto a calidad de imagen. Con una resolución de 8K, estos televisores ofrecen cuatro veces la resolución de un televisor 4K, lo que se traduce en una experiencia visual increíblemente detallada y realista. Además, los modelos Neo QLED están equipados con la tecnología Quantum Mini LED, que mejora aún más el contraste y la precisión del color. Estos televisores también cuentan con un procesador NQ8 AI Gen3, que optimiza la imagen y el sonido en tiempo real mediante la Inteligencia Artificial.

2. The Frame

Si eres amante del diseño y la decoración, el modelo The Frame de Samsung es una excelente opción. Esta pantalla está diseñada para parecerse a una obra de arte en tu pared cuando no está en uso, transformándose en un cuadro cuando está apagada. Además, ofrece una excelente calidad de imagen y características inteligentes. The Frame es ideal para quienes buscan una fusión entre arte y tecnología, proporcionando una experiencia visual de alto nivel sin sacrificar el estilo de tu hogar.

Foto: Samsung México

3. QLED 4K

Las pantallas QLED 4K de Samsung son una excelente opción para quienes buscan una calidad de imagen superior sin llegar a los precios de los modelos 8K. Estos televisores ofrecen colores vibrantes y negros profundos gracias a la tecnología Quantum Dot, que mejora la precisión del color y el brillo. Además, con la tecnología AI Upscaling, los televisores QLED pueden mejorar contenido de baja resolución para que se vea en calidad 4K, haciendo de estos modelos una opción ideal para todo tipo de contenido.

4. Crystal UHD

Las pantallas Crystal UHD de Samsung ofrecen una excelente relación calidad-precio, brindando imágenes nítidas y colores vibrantes a una resolución 4K. Son una excelente opción para aquellos que buscan una pantalla inteligente con características avanzadas, como la compatibilidad con asistentes de voz y la capacidad de conectarse a otras plataformas y dispositivos inteligentes, sin gastar tanto como en los modelos QLED o Neo QLED.

Opciones de entretenimiento para todos

Comprar un televisor Samsung es una inversión que no solo mejora tu experiencia de entretenimiento, sino que también te garantiza acceso a la última tecnología, imágenes de alta calidad y un rendimiento superior. Con modelos que van desde Neo QLED 8K hasta Crystal UHD, la marca ofrece opciones para todo tipo de necesidades y presupuestos.

Además, con los cupones Samsung para El Universal Descuentos, puedes aprovechar precios más bajos en modelos premium como el QN90D y el The Frame. Recuerda que estos cupones son válidos por tiempo limitado, así que no pierdas la oportunidad de disfrutar de lo mejor en tecnología.

Ya sea que busques una pantalla de calidad para cine en casa, un diseño elegante para tu sala de estar, o un televisor con funciones inteligentes y de seguridad avanzadas, los televisores Samsung son una opción que no te decepcionará.