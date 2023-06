Seguro ya has escuchado que Netflix está prohibiendo la posibilidad de compartir cuentas en diversos países del mundo. La medida acaba de llegar a México y los ciberdelincuentes están aprovechando la situación para poner a la venta perfiles robados.

Millones de usuarios en el mundo no han recibido nada bien la noticia de que ya no pueden compartir su cuenta de Netflix con alguien que no viva en la misma casa. Como ejemplo, durante el primer trimestre de 2023, la plataforma perdió alrededor de 1 millón de suscriptores en España, según un estudio de Kantar.

Como era de esperarse, los ciberdelincuentes quieren sacar ventaja de la molestia de los usuarios y están vendiendo cuentas robadas en la Dark Web. Para que no caigas en estafas vamos a compartirte toda la información.

Detectan venta ilegítima de suscripciones Netflix

Muchos suscriptores en el mundo están dejando claro que no están dispuestos a pagar más o contratar su propio plan, lo que ha generado un escenario perfecto para los ciberdelincuentes.

De acuerdo con Check Point Research, compañía de ciberseguridad, en la Dark Web se venden suscripciones de Netflix bajo la promesa de una “efectividad de acceso y legitimidad total”.

Y ni siquiera es necesario que los usuarios ingresen a la red oscura para contratar una de las cuentas robadas, la promoción de estos perfiles se realiza a través de diversos canales de Telegram.

De acuerdo con la “oferta”, el usuario puede contratar un plan Premium mensual de Netflix por alrededor de 2 euros, es decir, unos 40 pesos.

Aunque la opción puede parecer muy atractiva, y más ahora que no se pueden compartir cuentas, la realidad es que estos sitios suelen estar relacionados con otros ciberdelitos, entre ellos el robo de información personal.

Y es que más allá de violar una de las políticas de la plataforma de streaming, Check Point indica que compartir cuentas es un riesgo para los usuarios pues facilita el robo de las credenciales y su posterior comercialización en la Dark web.

¿Cómo proteger tu cuenta de Netflix?

Para disminuir la posibilidad de que tu cuenta de Netflix se vea comprometida Check Point hace las siguientes recomendaciones:

Cuida tu contraseña y evita que otros la utilicen.

y evita que otros la utilicen. Si necesitas cambiar tu contraseña elige una larga y con caracteres variados, cuanto mayor sea su complejidad, más difícil será de vulnerar. Evita usar datos personales como fechas de cumpleaños, nombres propios o de familiares.

elige una larga y con caracteres variados, cuanto mayor sea su complejidad, más difícil será de vulnerar. Evita usar datos personales como fechas de cumpleaños, nombres propios o de familiares. Claves únicas, no uses la misma contraseña en diferentes servicios. Dado que es complicado recordar tantas combinaciones, puedes usar un gestor en línea.

en diferentes servicios. Dado que es complicado recordar tantas combinaciones, puedes usar un gestor en línea. Si detectas una actividad sospechosa en una cuenta, como la aparición de nuevos perfiles o la reproducción inusual de algunos contenidos, comprueba si se trata de un acceso no autorizado y cambia de inmediato la contraseña.

¿Cuánto cuesta compartir tu cuenta de Netflix en México?

Desde hace unas semanas los usuarios mexicanos de Netflix cuyas credenciales se utilizan en más de un domicilio comenzaron a recibir una notificación para recordarles que su cuenta está diseñada para ver series y películas en un mismo hogar.

Así, quienes viven en diferentes lugares y quieren compartir una cuenta deberán pagar como “miembros extras” 69 pesos al mes adicionales al plan contratado.

Aunque hay una salvedad. La compañía aclara que durante las vacaciones y viajes sí es posible ver contenido en dispositivos personales fuera del hogar, pero para ello deben verificar que son los dueños de la cuenta.

Netflix dejó en claro que los titulares de la cuenta no tendrán problema con su inicio de sesión. Sin embargo, quienes tengan un perfil fuera del hogar principal deberán transferirlo a su cuenta personal o pagar un costo extra.

