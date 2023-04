Celebra el Día de la Tierra este 22 de abril, implementando nuevas dinámicas en tu estilo de vida; si no sabes por dónde comenzar, no te preocupes, existen plataformas que no solo te echan una manita en este tema, sino también, te motivan para que día con día propicies pequeños actos que mejoren las condiciones de nuestro planeta de origen.

Desde hace muchos, los ojos de miles de científicos e investigadores se han volcado en uno de los temas más importantes y de mayor urgencia para la vida en la Tierra: la situación medioambiental del planeta. Hoy los esfuerzos se suman y grandes apuestas tecnológicas saltan a la vista para ayudarnos a modificar hábitos y sumar acciones benéficas para el planeta, un ejemplo de ello es Ecolana.

Ecolana: el cambio empieza por ti

Este proyecto corre a cargo de la iniciativa “Agentes de Cambio”, quienes crearon Ecolana en el 2016, bajo el objetivo de motivar a los usuarios a reciclar y promover un estilo de vida más ecológico y sustentable.

De acuerdo con la organización que lleva a cabo este proyecto, consideran que dadas las circunstancias actuales que atravesamos, la aplicación Ecolana es más relevante que nunca, así que si buscabas algo para impulsar tu amor por el planeta y por todas las maravillas naturales que convergen en él, esta es tu oportunidad para empezar el cambio.

La investigación de fondo que se realizó para esta aplicación, buscó formas de motivar a la gente a reciclar y, en conjunto con las dulces mieles de la tecnología, esta app permite a los usuarios encontrar su centro de reciclaje más cercano en cuestión de minutos y obtener puntos cada vez que reciclan y lo registran en ella.

Obtén recompensas por cuidar el planeta

Aparte de los grandes beneficios que estás generando al realizar acciones ecológicas y sustentables para el planeta y por ende para tu entorno, así como para futuras generaciones de seres vivos, Ecolana busca que tu participación tenga una recompensa inmediata por medio de puntos.

El mecanismo de puntos de Ecolana permite que los usuarios canjeen su puntaje por productos ecológicos, descuentos en tiendas seleccionadas, boletos para el cine y muchas otras recompensas que la misma aplicación indica para que los usuarios se mantengan al pendiente y no pierdan ninguna oportunidad.

¿Cómo empezar a usar Ecolana?

Como cualquier app, basta con que la descargues en tu smartphone para empezar a disfrutar todas las funciones y opciones que Ecolana tiene preparadas para ti, lo mejor de todo es que está disponible tanto en iOS como en Android.

Una vez instalada la app, estás listo para comenzar a reciclar con lo que podrás obtener “Ecolanitas”, solo debes registrarte en la plataforma con un correo electrónico y una contraseña, posterior a ello, selecciona el residuo que deseas reciclar para obtener múltiples opciones de centros de reciclaje.

Foto: Ecolana

Recuerda que todo cuenta y que tus “Ecolanitas” o puntos virtuales son intercambiables.

