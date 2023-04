Uno de los grandes avances que ha realizado la humanidad cuando hablamos de tecnología es el internet, un medio que permite a casi cualquier persona en el mundo acceder a información y, para ello, la gran mayoría utilizan un buscador, rubro en el que, sin duda, Google es el rey. Pero sin importar sus alcances hay algunos términos que nunca deberías escribir.

Si bien se trata de una herramienta accesible más común de lo que podrías imaginar, hay búsquedas que es mejor evitar y para entender las razones vamos a explicarte cómo funciona Google.

Unsplash

Leer también: Cómo activar los infrarrojos de tu celular y para qué sirven

Básicamente lo que realiza Google es analizar las imágenes, textos y videos, de manera automática, de todas las páginas que se han creado sobre un tema. A este proceso que sucede en microsegundos se le conoce como “Rastreo”, y es lo que te aparece en los “resultados de búsqueda” que priorizan la información que se considera más relevante dentro de las millones de páginas creadas.

Hoy no podemos imaginar nuestra vida sin la facilidad de buscar algo en línea, el problema es que, de acuerdo con Sophos Iberia, un servicio de ciberseguridad de España, es imposible poder borrar datos o información de internet.

Así, incluso cuando eliminas tu historial de navegación de algún motor de búsqueda digital como Google, Firefox, Yahoo!!, Ask, u cualquier otro, porque no quieres que dentro de tu cuenta se vean reflejadas ciertas páginas, lo cierto es que no puedes eliminar por completo tus pasos por el ciberespacio.

Y es que a pesar de que internet es un gran medio de comunicación y conocimiento, también tiene un lado oscuro y es posible navegar por sitios no deseados. Para mantenerte seguro lo primero es cuidarse de no realizar búsquedas que podrían perjudicarte en más de un sentido.

Lo que NO debes buscar en Google

Para que tu navegación en internet sea lo más segura posible, la recomendación es que evites realizar ciertas búsquedas en Google, entre ellas:

Buscar asesoría médica

Es muy común que si nos sentimos enfermos o detectamos algo inusual en nuestro cuerpo acudamos a Google para saber qué es lo que nos está pasando, pero tienes que dejar de hacerlo.

El principal motivo para que evites buscar asesoría médica es porque muchos sitios de internet relacionados con la salud son creados por personas sin conocimiento profesional, por lo que acudir en busca de un posible diagnóstico no es muy recomendable.

Sin olvidar que existen miles de síntomas y causas que pueden derivar en una enfermedad u otra, así que deja de buscar respuestas en internet y mejor acude con especialistas.

Unsplash

Evita buscar enfermedades extrañas en páginas no relacionadas al medio de la salud

Uno de los grandes errores que comenten las personas con algo de curiosidad y mucho tiempo libre es indagar acerca de enfermedades extrañas en sitios web no seguros.

El problema de ello, además de que podrías terminar asustando pensando en que tú mismo tienes algún padecimiento horrible, es que muchas de esas páginas se aprovechan del morbo de los usuarios para distribuir virus que afectará a tu dispositivo.

No busques cosas ilícitas

Otro de los grandes errores que podrías cometer es buscar contenido ilegal de cualquier índole, ya sea sexual, compra de armas o hasta cómo fabricar una bomba.

Considera que, incluso si se trata de contenido no apropiado, es probable que Google te arroje algún resultado útil, la parte negativa es que por lo general estos sitios suelen dejar un rastro imborrable que después podría meterte en problemas.

Unsplash

Evita caer en anuncios sospechosos

Otro de los grandes errores es ingresar a cualquier portal que aparezca en los resultados sin considerar que este podría mostrar anuncios que te lleven a páginas sospechosas.

No importa si es el primer resultado de Google, tampoco si la página tiene justo lo que estabas buscando, lo peor que puedes hacer es dar “clic” a los enlaces que aparecen pues pueden llenar tu computadora virus o encontrarte con algún estafador.

Leer también: Cuáles son los canales de Google TV que se podrán ver gratis

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters