Las opciones de servicios de streaming se siguen ampliando cada vez más, a tal grado que se han vuelto una de las primeras opciones para consumir contenido de entretenimiento donde los televidentes son partícipes y eligen lo que quieren ver. Al amplio catálogo de las diferentes plataformas ahora se suma Google TV y aquí te contamos sobre los canales que ofrece.

Las plataformas de streaming pueden ser costosas, por tal motivo muchas personas prefieren no ser suscriptores o buscan opciones más económicas o servicios gratuitos, y ahora Google entra en esa carrera.

Leer también: Los 15 mejores trucos de PowerPoint que harán tu trabajo más simple

¿Qué es Google TV?

Antes de darte a conocer los nuevos canales que tendrá esta empresa, hablemos sobre Google TV, un complemento del dispositivo Chromecast que fue lanzado en 2020 y fue construido sobre Android TV.

Google TV

En sus inicios su principal objetivo era facilitar la búsqueda de contenidos, hoy es un dispositivo de streaming y televisión inteligente con el cual se busca optimizar la experiencia de Android TV, para que sea útil y más intuitiva.

A través de Google TV la empresa de tecnología se dedicó a investigar la interacción de las personas con los servicios de streaming, pues se trata de un dispositivo que utiliza aprendizaje automático y Knowledge Grapo, el Asistente de Google.

Estos elementos recopilan las preferencias de los usuarios sobre temas y géneros para facilitarles el descubrimiento de más contenido y asegurar que siempre tenga algo para ver.

Google TV

Cabe decir que en sus inicios la aplicación recibió el nombre de “Google Play Movies And TV”, pero el 30 de septiembre del 2020 fue rebautizada como “Google TV”, desde donde se pueden alquilar películas, programas de televisión, ver contenido de entretenimiento y gestionar la lista de reproducciones. Sin embargo, es importante señalar que los servicios cambian dependiendo de la región donde se encuentre el usuario.

¿Cuáles son los nuevos canales de Google TV?

Desde el año pasado Google confirmó el lanzamiento de su servicio de streaming gratuito que permitirá que los usuarios disfruten de contenido de acceso libre.

Esta interfaz permitirá la integración de varios canales gratuitos que forman parte de diferentes aplicaciones, es decir que agrupará todas en una sola plataforma, entre ellas Pluto TV, Rakuten TV y más.

Google TV

Esta apuesta de Google ya se encontraba en funcionamiento desde el año pasado en Estados Unidos pero aún no se tenía previsto su lanzamiento en todo el continente. La oferta inicial de Google TV contenía 50 canales donde se podían ver películas, documentales, noticias y programas de comedia; ahora tiene alrededor de 800.

La interfaz de Google TV ha sorprendido a muchas personas, ya que se puede disfrutar de su contenido sin la necesidad de suscribirse, registrarse o descargar.

Los canales que podrás encontrar en esta aplicación son: ABC News Live, America’s Test Kitchen, American Classics, The Asylum, Battery Pop, CBC News, Chive TV, Deal or No Deal, Divorce Court, Dry Bar Comedy y FailArmy.

También contará con Filmrise Free Movies, Hallmark Movies & More, It’s Showtime at the Apollo!, Kevin Hart’s LOL! Network, Love Nature, Maverick Black Cinema, MooviMex, Nature Vision, NBC News Now, Newsmax TV, Nosey, The Pet Collective, Power Nation, Reelz, Teletubbies, Today All Day, Toon Goggles, USA Today, World Poker Tour, Wu Tang Collection TV, Xumo Crime TV, Xumo Movies, Xumo Westerns, entre otros.

Estos son solo algunos canales que podremos disfrutar completamente gratis en la plataforma.

Leer también: A partir de cuándo sonará la alerta sísmica en tu celular

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters