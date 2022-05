¿Cuánta luz gastas? esta app lo calcula por ti

Quizá en más de una ocasión te sorprendiste al ver el recibo de la luz debido a la gran cantidad de dinero que tenías que pagar por este servicio. Y lo más seguro es que te hayas cuestionado sobre cuánta energía eléctrica consumiste en los últimos dos meses antes de que llegara la factura.



Afortunadamente, consultar el consumo de luz en tiempo real ahora es posible gracias a las herramientas que nos brinda Internet, y las cuales podemos aprovechar para evitar salir de casa hasta la distribuidora que nos proporciona el servicio para consultar estos datos.



En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la que encargada de proveer energía eléctrica a la nación y la misma compañía ha puesto al servicio de los usuarios una herramienta que sin duda te ayudará a medir el consumo de luz. En Tech Bit te explicamos cómo lograrlo de forma sencilla.



Consulta tu consumo desde tu smartphone



Si te surgieron dudas en torno al cobro que aplicó la CFE por el servicio de energía eléctrica, puedes consultar tu consumo de energía para conocer el gasto generado de luz y saber si se te cobró de manera correcta.



Para ello, deberás dirigirte a tu tienda de aplicaciones y descargar CFE Contigo, una aplicación desarrollada por CFE BBS y la cual está disponible para sistemas operativos Android y iOS. Esta app proporciona diferentes herramientas como consultar tu recibo, pagar el servicio eléctrico, calcular el consumo, cambiar el domicilio de pago de tu servicio, etcétera.

Una vez que hayas descargado la aplicación tendrás que registrarte, para ello, puedes utilizar una cuenta de Google, Facebook o Twitter o bien, crear una cuenta a través de un correo electrónico. Si decides esta última opción deberás llenar los datos que te solicita la aplicación y elegir una contraseña segura para acceder.



Después de registrarte asocia tu número de servicio, el cual podrás encontrar en la parte inferior del resumen de tu recibo, justo en donde viene un código de barras. Este podrás ingresarlo de manera manual o mediante tu cámara la cual deberá detectar el código de barras.



Listo, después de haberte registrado y asociado tu número de servicio podrás hacer uso de todas las herramientas que te brinda la CFE Contigo.



Consulta tu consumo de energía eléctrica



Ahora, llegó el momento de consultar cuánta energía eléctrica consumes. Primero debes saber que el tipo de tarifa de la CFE varía en todo el país. Existen siete clasificaciones de tarifas domésticas y una Doméstica de Alto Consumo (DAC) que aplican según tu localidad, estas son reconocidas como se muestran a continuación: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F.



Estas nomenclaturas sirven para indicar las diferentes regiones del país. Las tarifas son designadas por la temperatura de la localidad en donde vives, por ejemplo, en zonas donde el clima es extremo se aplica un subsidio gubernamental mayor, considerando que en esos hogares se incrementa el uso de sistemas de enfriamiento o calefacción y su consumo de electricidad es elevado.



Para saber qué tipo de tarifa tienes, puedes revisar tu recibo. En la parte superior izquierda dice Tarifa y el número de tarifa con el que cuentas. La CFE mide tu consumo de luz por Kilowatts/hora (Kw/h). Un Kw/h equivale a 10 focos encendidos durante una hora.



Y cada tarifa tiene un rango mensual de gasto de Kw/h establecido, por esta razón la Comisión Federal de Electricidad te sugiere no excederlos para que no disminuya el subsidio o para que no caigas en la tarifa DAC, la cual no tiene ningún apoyo gubernamental.



Para saber que no estás excediendo la tarifa, puedes consultar en primera instancia tu recibo en donde viene una gráfica que refleja tu nivel de consumo, donde el color verde es bajo consumo y el rojo alto.



Una vez que seas consciente de tu tipo de tarifa, entra a la app de CFE y pulsa la opción de Simulador de Consumo. Al ingresar te aparecerá otra pestaña en donde deberás ingresar la lectura actual de Kwh y posteriormente debes seleccionar Calcular.



Una vez que se calcule te dará un costo aproximado de la energía a la fecha de consulta y el costo aproximado de energía de la próxima facturación.



Con esta información, podrás tener un control de la energía que consumes y buscar soluciones para ahorrar más energía.



