Texto de Luis Sandoval, X-Photographer de Fujifilm

Un retrato "relevante" implica más que poner una cámara frente a alguien y disparar. Con “relevante" Luis Sandoval, X-Photographer de Fujifilm quiere decir aquello que tiene significado, una emoción o idea que nos hace volver a la imagen una y otra vez para descubrir algo más.

Si bien no existe una guía definitiva para lograrlo, el profesional de la imagen compartió con Tech Bit las siguientes recomendaciones que considera, pueden ser útiles para quien busca explorar esta disciplina, ya sea con una cámara o con su teléfono inteligente.

Foto: Luis Sandoval, X-Photographer de Fujifilm

Recomendaciones para conseguir un buen retrato

Investiga

Investigar detalles acerca de la persona previo a la sesión: anécdotas, proyectos o ideas que en puedan ocupar su mente y que ayuden a crear una imagen simbólica.

Estudiar los rasgos de las personas y las técnicas que ayudan a acentuarlos o minimizarlos. Se debe observar la forma de la cara, sus cualidades y si la persona está cómoda con ellas o si busca ocultarlas.

Foto: Luis Sandoval, X-Photographer de Fujifilm

Balance entre técnica y creatividad

La técnica suele estorbarle a la creatividad. Mientras menos tiempo dedicamos a lo técnico durante la sesión, más posibilidades tenemos de crear. Es preferible aprovechar el tiempo con nuestro sujeto que desperdiciarlo en complicaciones técnicas.

Pautas generales

Es importante definir qué queremos con las imágenes y con base en ello aterrizar sus características. ¿Luz intensa o suave?, ¿Habrá muchas sombras?, ¿Close-ups o tomas abiertas?, ¿Buscaremos un aspecto “fiel” de la persona o más bien algo de carácter fantástico?, ¿Color o blanco y negro?, etc.

Como “regla general” es recomendable usar una sola fuente de luz con calidad suave. Si la fuente es artificial -flash o luz continua- una caja de luz o sombrilla ayudan a suavizarla. Si optamos por luz natural podemos usar la proveniente de una ventana.

Foto: Luis Sandoval, X-Photographer de Fujifilm

En exteriores es recomendable fotografiar en la sombra y no bajo el sol directo para tener luz suave y uniforme. Esto no quiere decir que solo podemos hacer retratos con luz suave, pero es la mejor opción si aún no dominamos la iluminación.

La forma de dirigir a nuestro sujeto es muy importante. Es vital expresarnos de forma clara y relajada y generar una dinámica que favorezca al flujo de la sesión.

Todas las fotos son una posible historia a contar

Recuerda que no debemos descartar ninguna foto, a veces en la edición digital, después de la sesión hay imágenes que al principio no parecían muy interesantes, pero cobran relevancia una ves son modificadas en un programa o app de edición.

Foto: Luis Sandoval, X-Photographer de Fujifilm

¿Cámara o celuar?

En cuanto a cámaras, cualquiera funciona. Muchos teléfonos inteligentes producen excelentes imágenes. La herramienta con la que estemos familiarizados será la correcta.

Si usamos cámaras con objetivos intercambiables los de distancia focal fija son ideales pero también hay “zooms” de gran calidad. Mis objetivos principales para retrato son el FUJINON XF56mm 1.2 que uso con una Fujifilm X-T4 y el FUJINON GF80mm 1.7 para el sistema GFX que produce imágenes maravillosas.

Los objetivos normales (50mm) y telefotos medios (70 a 135mm) producen menor distorsión. Los angulares (24, 28, 35mm, etc.) exageran las proporciones. Aún así, no hay reglas, lo mejor es probar diferentes objetivos en ángulos y situaciones diferentes.

Para mí retratar es un privilegio, ya que surge de la complicidad entre fotógrafo y sujeto, por lo que entregarse y disfrutar es quizá el mejor consejo que puedo compartir.

Foto: Luis Sandoval, X-Photographer de Fujifilm

