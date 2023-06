Ayer se llevó a cabo del Summer Game Fest 2023, un evento que llegó a sustituir al E3 y el cual tuvo una duración de aproximadamente dos horas. Durante el evento se anunciaron varios títulos de videojuegos que emocionaron a los gamers de corazón.

Por ello, en Tech Bit te preparamos una lista de todos los videojuegos que fueron anunciados durante la presentación para que te mantengas al tanto del lanzamiento de estos.

Prince of Persia: The Lost Crown

El Summer Game Fest arrancó el evento con el anuncio de una nueva versión de franquicia de Prince of Persia, videojuego que se basa en la mítica sociedad persa. Entre los adelantos que nos dieron, se puede apreciar que el juego tiene mucha más acción y aventura en cada una de las misiones. Además, se añadieron nuevas habilidades y movimientos para los personajes.

Prince of Persia: The Lost Crown estará disponible el 18 de enero del 2024 para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC.

Mortal Kombat 1

El siguiente videojuego que se anuncio fue el esperado Mortal Kombat 1, un reebot de la famosa saga en donde podremos ver algunos de los emblemáticos personajes que ya conocemos pero con nuevos roles. Además, por lo visto en el tráiler, esta versión parece ser mucho más sangrienta.

Entre las actualizaciones del videojuego, podemos ver que ahora los personajes podrán pedir ayuda a un segundo luchador para los enfrentamientos extremos.

Mortal Kombat 1 estará disponible a partir del 19 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Dead by Daylight

Uno de los anuncios sorpresas durante el Summer Game Fest fue la integración del personaje de Nicolas Cage al videojuego Dead by Daylight. En esta ocasión Cage tomará el papel de un superviviente que deberá pelear contra un temible asesino para salvar su vida. Aún no se revelan las habilidades del personaje, sin embargo, se espera que el personaje de Cage sea de los más destacados del videojuego.

A partir del 25 de julio se podrá adquirir el personaje en todas las plataformas disponibles para el videojuego: PS5, PS4, Nintendo Switch, Android, Project xCloud, Microsoft Windows, iOS, Xbox Series X|S y Google Stadia.

Witchfire

De forma anticipada se ha revelado el lanzamiento de Witchfire, creado por The Astronauts en asociación con Epic Games. Este videojuego es un shooter de fantasía oscura, en donde El Predicador tendrá que enfrentarse a temibles brujas, las cuales están en guerra con la Iglesia.

Para lograr su objetivo, el personaje contará con varias armas de fuego y habilidades celestiales que le permitirán derrocar a las criaturas que esparcen la magia oscura.

Witchfire estará disponible el 20 de septiembre en Xbox One, PS4 y Microsoft Windows.

Crossfire Sierra Squad

El Summer Game Fest 2023 también tuvo anuncios para los fans de la realidad virtual. Se trata de Crossfire Sierra Squad, el cual estará disponible para PlayStation VR2 y tendrá escenas que brindarán una experiencia totalmente inmersiva y emocionante.

Durante el juego tendrás que ganar una guerra que se desató a causa de la aparición de una arma química que desató conflictos extremos.

No se reveló la fecha exacta de lanzamiento, pero todo indica a que en agosto ya estará disponible.

Sonic Superstars

Sonic regresa con un nuevo videojuego en 2D. Se trata de Sonic Superstars, el cual ya contará con el modo multijugador para que cuatro personas puedan jugar de manera simultánea. Los personajes podrán hacer uso de sus nuevas habilidades para superar cada una de las misiones.

SEGA no dio información respecto a la fecha de lanzamiento del videojuego, sin embargo, todo apunta a que será este otoño cuando llegue a PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Lies of P

El videojuego desarrollado por el estudio coreano Roud8 verá la luz el 19 de septiembre. En este juego está ambientado en Krat, una ciudad inspirada en la bella época europea y en la cual veremos cómo marionetas y androides que solían ayudar a las actividades de la sociedad, ahora se revelaran contra sus creadores.

Estará disponible para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Sandland

Sandland, el manga creado por Akira Toriyama (creador de Dragon Ball), por fin es un videojuego. En esta ocasión acompañarás a Beelzebub, príncipe de los demonios y Rao, sheriff del pueblo, a buscar el Lago Fantasma para llevar a su comunidad este elemento ya que existe una gran escases.

Aún no hay fecha de lanzamiento oficial pero estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Party Animals

Durante el Summer Game Fest también se anunció la llegada de Party Animals, un juego de lucha competitivo en la que los usuarios tendrán la oportunidad de elegir entre una gran variedad de animales para pelear en diferentes misiones y seguir avanzando en los niveles.

El videojuego se lanzará para Microsoft Windows, Xbox One y Xbox Series X|S y estará disponible el 20 de septiembre.

Alan Wake 2

El videojuego de terror más inquietante de todos los tiempos regresa en una segunda parte: se trata de Alan Wake 2. Ahora, en esta versión seguiremos de cerca a Saga, una agente del FBI que tiene la misión de descubrir todos los misterios que están ocurriendo en un pequeño pueblo llamado Bright Falls.

Por su parte, Alan Wake estará intentado salir de una pesadilla que parece no tener fin. El videojuego verá la luz el 17 de octubre y estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Space Marine ya tiene secuela, se trata de Warhammer 40,000: Space Marine 2, en la cual volveremos a ver al capitán Titus de los marines espaciales, quien tendrá que salvar a la galaxia con ayuda de sus habilidades sobrehumanas.

Esta nueva entrega tendrá una campaña cooperativa para tres jugadores. Estará disponible para Microsoft Windows, PS5 y Xbox Series X|S a finales del 2023.

Marvel's Spider-Man 2

El anuncio que causó más conmoción entre los fans fue el de Marvel's Spider-Man 2, el videojuego en donde continuaremos con la historia de Peter Parker y Miles Morales pero ahora con nuevos villanos: Venom y Kraven. Además, algunos superheroes de Marvel serán agregados a las misiones para que ayuden a Spider-Man a vencer a sus enemigos.

El videojuego llegará el 20 de octubre a PS5.

Toxic Commando

La llegada de un nuevo videojuego de zombies emocionó a los fans. En este juego liderado por John Carpenter (creador de las películas de la saga Halloween), los jugadores se enfrentarán a cientos de zombies con habilidades especiales. Además habrán diferentes transportes equipados con grandes defensas y cientos de armas con las que se podrán destruir a las criaturas.

Aun se espera la información sobre cuándo se lanzará y en qué dispositivos estará disponible.

The lord of the rings: Return to Moria

Se anunció un nuevo videojuego inspirado en el universo creado por J.R.R Tolkien. Es un juego de supervivencia ambientado en la Cuarta Edad de la Tierra Media, en la que podrás seguir las aventuras de un grupo de enanos que buscan recuperar y restaurar su tierra natal.

El videojuego se lanzará en otoño de este año y estará disponible en PS5, PC y Xbox Series X|S.

Inmortals of Aveum

Inmortals of Aveum se anunció en el Summer Game Fest y este llegará próximamente. Es un juego de combate en donde los usuarios podrán hacer uso de hechizos, magias ofensivas y defensivas, así como otras herramientas para destruir a sus enemigos.

El videojuego estará disponible el 20 de julio para Windows, PS5 y Xbox Series X|S.

Fornite Wilds

Fonite Wilds también fue anunciado durante el Summer Game Fest 2023 (y ya está disponible en México). Esta nueva temporada tiene misiones dentro de un entorno selvático en donde los personajes pueden ir a bordo de dinosaurios para transportarse. De igual forma veremos la aparición especial de Transformers.

Final Fantasy VII: Rebirth

Final Fantasy VII: Rebirth fue uno de los anuncios más inesperados del evento. En esta nueva entrega podremos ver a los personajes más icónicos de la serie Square Enix, quienes tendrán nuevas misiones más allá de Midgar.

No se reveló la fecha exacta del lanzamiento pero será a inicios del 2024 y estará disponible en PS5.

