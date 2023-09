Cómo la aplicación de mensajería más utilizada, WhatsApp es el medio de comunicación favorito para muchos. Es usada para temas tanto laborales como personales, por lo que, por supuesto, también suele ser el medio de comunicación de las parejas. Pero si tu relación terminó y quieres saber si tu ex ya no tiene WhatsApp vamos a darte un truco.

Cómo sabes, WhatsApp tiene una serie de herramientas para mantener la privacidad, puedes desde esconder tu foto de perfil hasta pedir que algunos usuarios no vean tus estados. Por ello podría existir la duda de si seguimos siendo un contacto de alguien o si se ha eliminado la cuenta.

Con esta función podrás averiguar fácilmente quiénes tienen WhatsApp y quiénes no.

Imagen: Unsplash

¿Cómo saber si alguien ha eliminado WhatsApp definitivamente?

Si terminaste una relación o quieres averiguar si alguno de tus contactos ya no tiene WhatsApp hay una opción muy sencilla que te permitirá descubrirlo.

Lo mejor es que no necesitarás de apps externas que pudieran poner en peligro la seguridad de tu dispositivo. Se trata de una función que ofrece la misma plataforma y vamos a explicarte de qué se trata.

Lo primero que vale la pena aclarar es que esta opción te dirá si alguien ha dejado de utilizar WhatsApp con determinado número. Es decir, no aplica para saber si alguien simplemente te ha bloqueado.

La primer pista que vas a tener de que alguien ya no tiene el WhatsApp con el que solían comunicarse es que cuando le envías un mensaje solo aparece una palomita gris en la pantalla y, sin importar cuanto tiempo pase, nunca cambia a dos palomitas grises y menos a las azules.

Es importante mencionar que haber eliminado WhatsApp no es la única razón por la que lo anterior podría estar sucediendo. Puede ser que la otra persona no tenga conexión a internet por lo que no le están llegando los mensajes. También podría ser que te haya bloqueado, en ese caso no recibirá lo que envíes, pero eso no significa que ya no esté activo en la app para otras personas.

Otro indicador de que algo está pasando con la cuenta de alguien es que dejas de ver su foto de perfil, hora de última conexión, estados y demás. Aunque, una vez más, hay que aclarar que eso podría ser porque el usuario decidió restringir esa información para los demás, o específicamente para ti.

Una posibilidad más es que el usuario haya sido víctima de robo o haya perdido su celular y, por seguridad, decidió bloquear su número y cuenta hasta recuperarlo.

Imagen: Unsplash

Dicho lo anterior, si tienes la sospecha de que una persona ha decido cambiar su número o salir definitivamente de WhatsApp los pasos para salir de dudas son los siguientes:

Abre WhatsApp y busca en la parte inferior de la pantalla el ícono de un mensaje, da clic en él.

y busca en la parte inferior de la pantalla el ícono de un mensaje, da clic en él. Te abrirá un menú con opciones como Nuevo grupo, Nuevo contacto, Nueva comunidad. En la parte inferior veras la lista de todos los contactos que tienes en la app.

El siguiente paso es dar clic en los tres puntos que se ubican en la parte superior de la pantalla y pulsar en Actualizar.

Una vez que te aparezca el mensaje: “Se actualizó tu lista de contactos”, busca a la persona que quieres saber si borró su cuenta de WhatsApp .

. Si cuando le das clic te aparece el botón de “Invitar”, significa que ya no utiliza WhatsApp con ese número telefónico.

Eso quiere decir que la persona cambió de número de celular o que ha salido de WhatsApp, quizá solo para tomarse un descanso, o porque está decidida a dejar una de las aplicaciones más populares en el mundo.

