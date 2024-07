Actualmente, saber inglés es muy importante pues, además de ser uno de los idiomas más hablados en el mundo (mil 452 millones de hablantes), también es uno de los idiomas que te puede abrir más oportunidades tanto en el ámbito profesional, escolar e incluso personal.

Y, afortunadamente, ahora existen muchas herramientas con las que puedes aprender el idioma o practicarlo. Por ejemplo, hay sitios web que te ofrecen material gratis.

Imagen: especial

Con la llegada de la inteligencia artificial (IA), aprender un idioma se ha vuelto mucho más fácil. Un ejemplo es Meta AI, el asistente gratuito de IA que ahora está disponible en las redes sociales de Meta como WhatsApp, Messenger e Instagram.

Esta herramienta puede ayudarte practicar tu inglés a través de conversaciones. En Tech Bit te decimos cómo aprovechar Meta AI para mejorar tu idioma.

Paso a paso para practicar tu inglés con Meta AI

Meta AI está disponible en cualquier red social de la compañía de Mark Zuckerberg. Aparece en un círculo azul en la esquina inferior derecha, el cual debes presionar para comenzar una conversación con el asistente.

Algunas de las cosas que puedes lograr es generar imágenes, realizar consultas, pedir recomendaciones e incluso practicar tu inglés.

Para lograrlo, solo basta con abrir la conversación con Meta AI y colocar algún mensaje en el que especifiques que quieres practicar tu inglés. Por ejemplo, en Tech Bit colocamos "Can you help me practice my english?" (¿Puedes ayudarme a practicar mi inglés?)

La inteligencia artificial respondió: "Estoy feliz de ayudarte a practicar tu inglés" y brinda algunas recomendaciones con las que pueden comenzar a practicar como tener una conversación, discutir algunos temas, juegos de lenguaje o improvisar la gramática.

En nuestro caso decidimos intentar con juegos de lenguaje. Jugamos a adivinar cuál era la mentira entre las tres declaraciones que nos dio Meta AI. Este fue el resultado:

Imagen: captura de pantalla

También puedes platicar sobre temas que te interesen, por ejemplo tu música favorita, películas, recomendaciones de libros, etcétera.

Imagen: captura de pantalla

Además, intentamos con otros idiomas como el francés y la IA de Meta también puede ayudarte a practicar con ellos. Solo que, debes conocer en qué idiomas está disponible ya que cuando le pedimos que nos ayudara a practicar coreano nos respondió que aún no podía hablar ese idioma.

Imagen: captura de pantalla

Si quieres saber en qué idiomas están disponibles, checa la lista aquí.

