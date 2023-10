El mercado gris ha acaparado la atención tanto de empresas dedicadas a la venta de dispositivos móviles como a los usuarios afectados y es que en fechas recientes, diferentes compañías como Motorola y Samsung, decidieron tomar medidas drásticas para erradicar este problema.

Dichas compañías comenzaron a enviar alertas a los equipos que provienen del mercado gris para señalar que el dispositivo sería bloqueado porque no cumplía con las normas correspondientes del país.

"Samsung informa. Tu teléfono no cumple con la normatividad. Al no cumplir con la normatividad, el dispositivo no cuenta con garantía Samsung y el funcionamiento se verá afectado”, fue el mensaje enviado por la compañía surcoreana.

Conoce cómo identificar si tu celular Samsung cumple con las normas mexicanas de distribución oficial. Imagen: Unsplash

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tomaron cartas en el asunto e hicieron un llamado a las compañías para frenar de manera inmediata la campaña de bloqueo de celulares, ya que esto afectaba el derecho de los consumidores.

“El bloqueo absoluto de los equipos terminales bajo la forma en la cual se está llevando a cabo, afecta los derechos de los consumidores y usuarios finales”, informó Profeco y convocó a los fabricantes a crear un grupo de trabajo para implementar acciones que salvaguarden a los usuarios finales y erradiquen el problema del mercado gris.

En este contexto, en Tech Bit te daremos a conocer las consecuencias que genera comprar dispositivos de este tipo y cómo puedes identificar si un celular proviene del mercado gris.

¿Qué es el mercado gris?

De acuerdo con la Profeco, se le conoce al mercado gris como el fenómeno que ocurre cuando “un producto fabricado legalmente en el extranjero se importa para su comercialización, sin haber pasado por el distribuidor oficial y/o marca”.

Con ello, se incumplen los procedimientos legales, tales como la falta de garantía del equipo y especificaciones técnicas necesarias para operar bien en México, la certificación del producto y el etiquetado de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Las posibles consecuencias de comprar dispositivos como celulares, tabletas y accesorios en el mercado gris son:

Funcionamiento ineficiente

Falta de piezas de reparación

Riesgos a la salud y seguridad

Propicia la competencia desleal

🌐#ImportacionesParalelas



🔎Conoce qué es el #MercadoGris y evita ser vulnerable de engaños.



📦¡Infórmate antes de comprar!

Por esta razón, es importante que, al comprar un dispositivo, el usuario compruebe que el celular tenga la etiqueta de la NOM024, así como información acerca del importador, garantía de compra y los detalles del producto en español.

¿Cómo verificar si mi celular viene del mercado gris?

Existen diversas maneras de verificar si tu celular proviene del mercado gris o cumple con las normas oficiales mexicanas.

Una de ellas es explorando la caja de tu producto, esta debe tener dos sellos, el de NOM24 y el de NYCE, el cual es el organismo nacional de estandarización para las industrias de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Foto: Captura de pantalla

Otra manera de saber si tu dispositivo no pertenece al mercado gris, es realizando estos pasos:

Ingresa al apartado de Configuración o Ajustes

Da clic en Acerca del teléfono

Elige la opción de Información legal y posteriormente Información regulatoria.

Ahí deberán aparecer los mismos sellos y códigos que la caja.

Foto: Captura de pantalla

El IFT, que es la institución encargada de realizar la homologación de dispositivos electrónicos, también cuenta con una lista de equipos homologados. Puedes ingresar a la lista aquí y posteriormente llenar el cuestionario que te aparece en la pantalla.

Formulario de equipos homologados. Imagen: https://ehomologados.ift.org.mx/

Finalmente, también puedes saber si tu celular fue legalmente importado y comercializado en el país con el número IMEI que puedes encontrar en la etiqueta blanca de la batería o llamando al *#060. Dicho número lo colocarás en esta página y ahí te lanzará la información legal de tu dispositivo.

Imagen: IFT

¿Cómo evitar comprar dispositivos del mercado gris?

La Profeco también advirtió a los usuarios de tener cuidado al comprar dispositivos en línea, pues por lo regular es en este espacio en donde mayormente se venden celulares pertenecientes al mercado gris.

"Si vas a comprarlo en línea, asegúrate que el portal está a cargo de la garantía y cumple con los estándares mexicanos", informó Profeco a través de X (anteriormente llamada Twitter). Además, señaló que es importante verificar que tenga la etiqueta NOM24 y la infomación en español.

📦#MercadoGris Recuerda leer siempre la descripción antes de comprar cualquier producto.



✅Debe tener en la etiqueta la NOM24 con la información en español.



✅Si vas a comprarlo en línea, asegúrate que el portal está a cargo de la garantía y cumple con los estándares mexicanos.

