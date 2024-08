¿Eres fan de Batman? Es momento de demostrarlo en tu celular activando el modo Batman en WhatsApp. El personaje de ciudad Gótica ahora puede cuidar de tus conversaciones de la famosa app de Meta.

En Tech Bit te enseñaremos a cómo activar el modo Batman. Solo es importante saber es que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería. Por lo que si sigues los pasos de abajo será bajo tu responsabilidad.

Pasos para activar el modo Batman en WhatsApp

WhatsApp no cuenta con una función que active el modo Batman en WhatsApp, por lo que todo tendrás que hacer todo de manera manual. Para ello, necesitarás descarga una app llamada "Nova Launcher" y tres imágenes de Batman que sean cuadrada, vertical y horizontal respectivamente.

Una vez descargados deberás hacer los siguientes cambios:

Ícono de WhatsApp

Ingresa a la app de Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp .

y busca el ícono de . Presiónalo hasta que aparezca un menú.

Da clic en "Editar".

Oprime el logo y, posteriormente, "Fotos".

Selecciona la imagen cuadrada de Batman que descargaste previamente.

que descargaste previamente. Al terminar da clic en "Listo".

Fondo de pantalla de WhatsApp

Abre WhatsApp .

. Selecciona los tres puntos que se encuentran de lado superior derecha.

Da clic en "Ajustes">"Chats">"Fondo de pantalla".

Aparecerá la vista predeterminada, tendrás que pulsar "Cambiar" y luego "Mis fotos".

Escoge la imagen vertical que descargaste de Batman y ajústala como más se te acomode.

y ajústala como más se te acomode. Una vez que estés convencido da clic en "Establecer fondo de pantalla".

Teclado de WhatsApp

Ingresa a cualquier chat de WhatsApp .

. Da clic en el recuadro en blanco como si fueras a redactar un mensaje.

Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono de engranaje.

Posteriormente elige la opción de "Tema" y después el botón azul en "Mis temas".

Selecciona la imagen horizontal de Batman y ajústala tomando como referencia el tamaño predeterminado.

Da clic en "Siguiente". Modifica el brillo y oprime "Listo".

