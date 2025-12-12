Ayer fue un día especial para el mundo de los videojuegos, ya que se llevó a cabo uno de los eventos más importantes del año: The Game Awards 2025, el cual fue celebrado en Peacock Theater de Los Ángeles, California.

Durante esta velada, se premian a los mejores videojuegos del año, los cuales destacaron en diferentes áreas, además que se aprovecha para presentar los títulos que llegarán el próximo año.

El videojuego francés "Clair Obscur: Expedition 33", resultó ser el más premiado de la gala con diez galardones, además que fue nombrado el "Juego del año".

Leer también: Cómo usar tu celular como control remoto de la TV

¿De qué trata Clair Obscur: Expedition 33?

Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG de fantasía oscura que plantea un mundo donde la vida está dictada por un destino implacable: cada año, una entidad conocida como la Pintora “borra” de la existencia a todas las personas que cumplen la edad que ella marca.

Cuando el número llega al 33, un grupo de exploradores decide romper el ciclo y enfrentarse a la fuerza que ha condenado a generaciones enteras.

La trama sigue a esta expedición en un viaje lleno de drama, memoria y pérdida, mientras el jugador avanza por escenarios inspirados en la Belle Époque francesa y participa en combates por turnos con elementos en tiempo real que dan ritmo y tensión a cada encuentro.

¿En dónde puedes comprarlo?

En México, Clair Obscur: Expedition 33 es compatible con PS5, Xbox Series X|S y PC, además está disponible en tiendas digitales como PlayStation Store, Microsoft Store y Steam, así como en formato físico en comercios como Amazon México o Sanborns.

Su precio dependerá del formato pero puede llegar hasta los mil 299 pesos.

Leer también: Académicos del Tec de Monterrey gana premios en innovación educativa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters