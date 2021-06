Parte importante de la cultura de cada país es sin duda su gastronomía; probar platillos de otro lugar siempre nos ayuda a conocer mejor las costumbres del sitio que visitamos. “Una de las cosas que más disfruto al viajar es no solo probar platillos nuevos, sino también poder capturar el sabor y esencia de cada uno de ellos a través de mi lente”, dijo el fotógrafo profesional Luis Sandoval.

México, agregó el creativo, es uno de los países con mayor diversidad gastronómica a nivel mundial. Nuestros ingredientes así como los elementos y herramientas para prepararlos, son sumamente coloridos, alegres y únicos; haciendo que en cada platillo existan detalles que podemos resaltar.

Leer también: 15 sencillos consejos para capturar mejores fotos callejeras

“El fotografiar el sabor de la cocina mexicana en una imagen es una forma de presumirle al mundo el orgullo que tengo por mi país, así como su alma y gran fortaleza”, enfatizó el experto, quien forma parte de la comunidad X Photographers de Fujifilm.



“Llevo varios años dedicándome a la fotografía gastronómica, o food photography, y gracias al auge de las redes sociales en los últimos años, el interés por este tipo de fotografía ha ido creciendo. Con mi estudio Mucho Flavor, he podido experimentar con diversos productos e ingredientes para hacer este tipo de fotografía y tabletop”, agregó el especialista también conocido como “Sando”.

Es por ello que el fotógrafo comparte con Tech Bit los siguientes puntos y consejos que considera vitales para que las fotografías sean atractivas y “se le antojen” al espectador:

Consejos para tomar mejores fotos de gastronomía

-Si no estás familiarizado con el manejo de la luz lo más recomendable es comenzar con luz suave como la que proviene de las ventanas desde el exterior.

-Intenta mantener las sombras suaves para no perder detalle en las zonas oscuras de los platillos.

-Si quieres fotografiar platillos con tonalidad muy oscura, como sucede con el mole, por ejemplo, estos tienden a absorber mucha luz, ten en cuenta su iluminación para que no quede como una mancha oscura sin textura dentro de la foto.

-Aprovecha los colores de los ingredientes para crear ambientes alrededor del platillo principal.

-Al agregar elementos, cuida que el platillo principal no pierda importancia en la foto ante el tamaño y color de los ingredientes que pueden acompañar la misma.

Leer también: WhatsApp confirma que podrás tener la misma cuenta en hasta 4 dispositivos

-Es importante destacar los sabores y sensaciones que generan de manera única los platillos. En el caso de la gastronomía mexicana, puedes poner salsa encima de algún tipo de carne, limones o el tipo de elementos con los que aportamos más sabor a nuestra comida.

-Utiliza también elementos de la cultura del platillo al que estás retratando para ambientar como servilletas, tortilleros, saleros, etcétera; pero cuida que hagan sentido con el platillo principal y sin robarle demasiada atención.

Por último, no te limites si tus primeras fotografías no son perfectas, la práctica te hará ir mejorando cada día. No tengas miedo a experimentar, y sobre todo recuerda lo importante que es divertirte en el proceso.

Nota: puedes seguir el trabajo de Luis Sandoval en su cuenta de Instagram: @muchoflavorphoto