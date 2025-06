Bumble ha anunciado el despido del 30% de su plantilla, lo cual afectará a 240 trabajadores.

A través de un documento publicado por el medio Tech Cruch, se reveló que en un comunicado al regulador bursátil la compañía anunciaba los recortes que estaban próximos a hacer, además de señalar que esta decisión formaba parte de una estrategia para "realinear su estructura operativa y optimizar la ejecución de sus prioridades estratégicas.

Con ello, Bumble anticipa ahorrar 40 millones de dólares por año como resultado de la reducción de fuera laboral. El ahorro lo planean reinvertir en desarrollo de productos y tecnología.

Bumble despide a 30% de su plantilla. Imagen: Unsplash

La última ronda de despidos que había hecho la compañía fue en febrero del 2024, cuando también recortó 30% de su plantilla, lo cual afectó a alrededor de 350 empleados.

Dificultades para las apps de citas

Esta ronda de recortes no es una sorpresa por las empresas propietarias de aplicaciones de citas han declarado previamente diferentes dificultades para atraer y retener usuarios.

Además de Bumble, Tinder y Hinge, por ejemplo, han tenido que enfrentar esta situación. Por esta razón, Match, propietaria de Tinder tuvo que despedir en mayo a 13% de su personal para reducir costes y optimizar su estructura organizativa.

Bumble despide a 30% de su plantilla. Imagen: especial

En el caso de Bumble, esta ronda de recortes llega después de que Witney Wolfe Herd regresara como directora ejecutiva en marzo, después de haber dejado el cargo en 2023. Esto después de las diversas dificultades que ha enfrentado la app como la pérdida de clientes.

A través de una entrevista con The New York Times, Herd declaró: "Bumble me necesita de vuelta. Es una extensión de mí, hasta cierto punto, y verla caer desde su punto máximo ha sido muy duro".

