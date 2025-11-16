Nintendo mantiene la atención entre los jugadores de toda la vida y los nuevos, quienes encontrarán títulos clásicos rediseñados en lo visual y con nuevos elementos en la jugabilidad, como Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 y Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

También cuenta con exclusivas para su consola de nueva generación, Nintendo Switch 2. ¡Te dejamos una selección de lo mejor que ya hemos jugado!

Super Mario Party Jamboree

Para aquellos jugadores que buscan diversión sin fin, la serie Mario Party se renueva con más de 110 juegos y 22 personajes, así como cinco nuevos tableros. Lo mismo podrías estar en el circuito a toda velocidad, en el bosque de Mega Floruga en la elaboración de dulces, en un centro comercial con diversas tiendas, en una gran isla con un volcán en forma de Goomba o en un castillo de Mario que flota en el cielo.

Para ir más allá del tablero, Super Mario Party Jamboree proporciona una selección de modos que podrás disfrutar en línea o con tus amigos en la misma consola.

¿Dónde? Departamentales y en línea

¿Precio aproximado? $1,349 pesos

Leer también Buen Fin 2025: celulares que debes aprovechar en las ofertas

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Una banda sonora destacada y personajes entrañables y nuevos son dos de las bondades que ofrecen estos títulos queridos dentro del universo de Nintendo. La misión que tiene Mario en estas dos entregas se puede reducir a rescatar a la princesa Peach con la ayuda tanto de Rosalina como de Yoshi, así como de champiñones que otorgan al personaje bigotudo distintas habilidades especiales.

Ambos juegos ofrecen una resolución mejorada, hasta 4K en la consola Nintendo Switch 2.

¿Dónde? Departamentales y en línea

¿Precio aproximado? $1,600 pesos

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

El juego de rol de mundo abierto está más que listo para satisfacer a una nueva generación de jugadores, ya que no solo se encuentran mejoras a nivel visual, sino que se ofrecen nuevos elementos.

Para poner las cosas en contexto: un grupo de sobrevivientes debe aterrizar en el planeta Mira; quien demuestre su valor, podrá pilotar su propio Skell, una especie de maquinaria personalizable para hacer frente a las distintas amenazas. Asimismo, es posible elegir una banda sonora según el momento del día.

¿Dónde? Departamentales y en línea

¿Precio aproximado? $1,349 pesos

Mario Kart World

Dale un nuevo nivel a la competencia con Mario Kart World, el cual permite la participación de hasta 24 pilotos. La idea es correr de una pista a otra por rutas que se encuentran interconectadas, lo que posibilita desde cruzar montañas hasta ciudades.

¿Quieres más emoción? Precisamente, en el modo Supervivencia no hay descansos entre las carreras; o tal vez quieras unirte a un enfrentamiento dentro de la Batalla de globos o Batalla de monedas. La pregunta es: ¿quién será tu piloto?

¿Dónde? Departamentales y en línea

¿Precio aproximado? $1,800 pesos

Donkey Kong Bananza

Al más puro estilo de Donkey Kong, solo que con todas las bondades que ofrece una consola como la Nintendo Switch 2, este videojuego es pura emoción explosiva.

Ahora, tendrás que explorar un mundo subterráneo en compañía de Pauline (una niña de 13 años con una “voz” singular), lo que implica atravesar paredes, crear túneles, descender por el suelo e incluso arrojar bloques de terreno. Donkey Kong y Pauline se encontrarán también con otros personajes, los cuales podrían hacer más viable su camino

¿Dónde? Departamentales y en línea

¿Precio aproximado? $1,600 pesos

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

¿Recuerdas la historia de la invasión de Ganondorf, mencionada en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Pues bien, en este título tendrás que enfrentar a diversos enemigos para retomar el control del territorio ancestral de Hyrule, para lo cual es necesario que trabajes en equipo, y es que distintas combinaciones de aliados provocan diferentes tipos de ataque sincronizados. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment es una exclusiva para la consola híbrida Nintendo Switch 2.

¿Dónde? Departamentales y en línea

¿Precio aproximado? $1,600 pesos

Leer también Exploratón UNAM: descubre cuál es la carrera que debes estudiar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters