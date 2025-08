Desde secuelas más que esperadas o 'remakes' que pueden hacer historia, hasta nuevas propuestas, el calendario de próximos lanzamientos de videojuegos está repleto de títulos.

Para los amantes del anime y, especialmente, de la serie 'Kimetsu no Yaiba', no hace falta esperar más: este martes debutó el videojuego 'Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2'.

Estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y se espera que también para Nintendo Switch. Como el primero, será un título de lucha en arena con fidelidad visual al anime y un "modo historia" que permitirá a los jugadores revivir momentos de la trama.

'Gears of War: Reloaded'

Ofrece una remasterización del icónico videojuego de 2006; estará disponible el 26 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC; e incorpora mejoras como resolución 4K y un potente modo multijugador.

Gears of War. | Foto: Especial EFE

Es la oportunidad perfecta para revivir la primera y brutal batalla de Marcus Fenix contra la Horda Locust, unos monstruos que amenazan con extinguir a la humanidad en un mundo destrozado tras los estragos de esta guerra.

'Metal Gear Solid Delta: Devorador de serpientes'

Es la adaptación del título de sigilo y supervivencia de 2004 que llega el 28 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam).

Los jugadores se pondrán de nuevo en la piel de Naked Snake para infiltrarse en las selvas de la Unión Soviética, en plena Guerra Fría.

Metal Gear | Foto: Especial EFE

'Hell is us'

Este videojuego se lanza el 4 de septiembre; estará habilitado para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Se desarrolla en un país devastado por una guerra civil y afectado por "la Calamidad", un misterioso evento que ha provocado la aparición de extrañas criaturas sobrenaturales que se asemejan a estatuas.

Hell is us | Foto: Especial EFE

'Borderlands 4'

Se lanza el 12 de septiembre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una versión para Nintendo Switch 2 que llegará más adelante.

Este nuevo capítulo lleva a las Buscacámaras (los jugadores) al planeta Kairos. Allí, se enfrentarán a un nuevo y despiadado dictador, con una trama y jugabilidad listas para ofrecer cientos de horas de diversión.

Borderlands | Foto: Especial EFE

