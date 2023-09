Por fin llegó iOS 17 por lo que los usuarios de Apple ya podrán actualizar su iPhone a la nueva versión del sistema operativo.

Dicho sistema tiene varias mejoras para los usuarios y hay algunas que resaltan lo suficiente para que el usuario las pruebe una vez que instale la actualización en su smartphone.

Si aún no conoces las novedades que trae iOS 17, a continuación en Tech Bit te enlistamos cinco que seguramente te encantarán.

Foto: Pexels

Novedades de iOS 17

Name Drop

Es una de las principales novedades de iOS 17. Con ella, los usuarios podrán compartir información de un iPhone a otro solo con acercar ambos dispositivos. Con ello ya no tendrás que dar tu número telefónico de manera manual, pues desde la configuración puedes decidir qué información quieres enviar.

Ya sea tu número telefónico, correo electrónico o incluso tu dirección postal. Para activarlo deberás seguir estos pasos:

1. Ve a la opción de Ajustes de tu iPhone.

2. Posteriormente da clic en General.

3. Elige Air Drop y activa la opción Acercando los dispositivos.

Una vez activada, solo tendrás que acercar tu celular con otro que también ya tenga instalada la actualización de iOS 17 y se enviará la información que hayas decidido compartir.

Foto: Apple.com

Check In

¿Quieres que tus familiares y amigos sepan que llegaste bien a casa? Con la función de Check In podrás hacerlo, ya que esta herramienta avisará de forma automática a tus contactos que has llegado bien a casa. Además, en caso de que te hayas detenido en el trayecto te preguntará si estás bien y si no respondes se enviarán tus datos de ubicación, nivel de batería y otros datos relevantes a tus contactos de emergencia.

Para activar esta función deberás seguir estos pasos:

1. Abre la aplicación de Mensajes en tu iPhone.

2. Selecciona a las personas que deseas avisarles cuando llegues a casa ingresando a la conversación que tienes con ellas.

3. Da clic en el botón de más que está a lado izquierdo de la barra de texto.

4. En el menú de la aplicación, selecciona Check In.

5. Deberás colocar la ubicación a la que vas y la función estimará tu hora de llegada, además tienes la opción de editarla si es necesario. Por otro lado, también puedes cambiar el plan de viaje si así lo deseas.

6. Una vez que llegues a tu destino, de forma automática se enviará una notificación a tus contactos confirmando tu llegada.

Foto ilustrativa: Archivo/AFP

Diario de iPhone

Otra de las novedades con las que cuenta iOS 17 es la de Diario, en la cual podrás describir todas aquellas reflexiones que tengas durante el día.

Además, la IA con la que está construida la app te comenzará a enviar algunas sugerencias que te servirán para inspirarte al momento de escribir. Estas sugerencias se basan en tu actividad reciente como fotografías y lugares que visitaste.

Además, contará con cifrado de extremo a extremo para evitar que alguna entidad acceda a tus notificaciones, además que tus datos e información estarán protegidos todos el tiempo.

Llamadas personalizadas

Ahora las llamadas por FaceTime serán más expresivas, ya que podrás usar diferentes emojis para reaccionar como corazones, globos, fuegos artificiales, lluvia, etcétera.

Por otro lado, podrás personalizar lo que ven tus contactos cuando llamas, es decir, establecer una foto o emoji, así como seleccionar entre diferentes tipos de tipografías y colores para configurar tu tarjeta de contacto.

Además, podrás enviar mensajes de audio y video cuando no respondan tus llamadas. Y también tienes la opción de compartir un mensaje que se podrá visualizar en otro momento.

Foto: Pexels

Modo "En reposo"

Otra de las novedades que tiene iOS 17 es la opción de Modo "En reposo", la cual le permitirá a los usuarios visualizar contenido incluso aunque el iPhone se esté cargando y en posición Horizontal.

Además, podrás establecer diferentes Widgets mientras está en este modo como reloj, calendario, vista de fotos destacadas, etcétera.

Para configurar esta opción deberás seguir los siguientes pasos:

1. Ve Configuración.

2. Busca la opción de "En reposo" y selecciónala.

3. Elige entre las diferentes opciones para personalizar el iPhone cuando se encuentre en este modo.

Descubre si tu iPhone está en la lista de los celulares que se actualizarán con iOS 17. Imagen: Unsplash.

