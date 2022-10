RBD se reencuentra gracias a la boda de Maite Perroni

La boda de Maite Perroni logró lo que muchos fans esperaban desde hace ya mucho tiempo y que creían que jamás volvería ocurrir, el reencuentro de los integrantes de RBD, o por lo menos de algunos de ellos.

Antes de la ceremonia civil que se celebró este domingo 9 de octubre, en un espectacular hotel de Valle de Bravo, Maite ofreció algunas palabras a la prensa y aseguró que varias personas importantes en su vida estarían presentes para celebrar con ella uno de los momentos más felices de su vida y ahora sabemos que se refería a Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, sus excompañeros de grupo.

La encargada de dar a conocer este emotivo encuentro fue Anahí a través de sus historias de Instagram, donde compartió varias fotografías al lado de quienes ya considera como sus hermanos.

Lee también: Maite Perroni se casó ¿asistieron los RBD?

En una de las postales, aparecen la guapa rubia, Christian y Christopher abrazados y con la frase: “¡Aquí estamos! Celebrando el amor", mientras que en otra se dejan ver al lado de la feliz y radiante novia.



Foto: Instagram

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de los otros dos miembros de la banda, Dulce María y Poncho Herrera, casualmente los mismos que tampoco estuvieron presentes en el concierto que RBD ofreció en diciembre del 2020.

A pesar de no haber asistido a la ceremonia, la intérprete de Roberta no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje a los novios y desearles toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de su vida: “Deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones, y que sigas cumpliendo tus sueños. Te ves hermosa”, escribió; mientras que Alfonso no se ha expresado al respecto.



Este es el mensaje que Dulce le dedicó a su amiga Foto: Instagram

Entre los demás invitados, también destacó otra de las integrantesd de la famosa telenovela, Angelique Boyer, quien dio vida Vico y que hasta ahora pudo volver a reunirse con los famosos rebeldes.



Foto: Instagram

Lee también: Actriz de "Yo soy Betty, la fea" revela por qué lleva 10 años sin sexo