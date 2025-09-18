La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa que podría redefinir cómo, cuándo y quién puede interponer un amparo en México. ¿Se agilizará la justicia o se limitará el acceso ciudadano? Gerardo Carrasco, abogado especialista en derecho constitucional, nos habla al respecto.

En otros temas:

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de ‘La Barredora’, es expulsado de Paraguay para ser detenido formalmente en México / La Fed recortó su tasa de interés en medio de la guerra arancelaria de EUA / Donald Trump visita Reino Unido entre acuerdos estratégicos y protestas.