Más Información

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Noroña acusa a la derecha de intentar ligar a AMLO con huachicol a través de sus hijos Andy y Bobby López Beltrán

Noroña acusa a la derecha de intentar ligar a AMLO con huachicol a través de sus hijos Andy y Bobby López Beltrán

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

Monzón mexicano provocará lluvias en los 32 estados este jueves 18 de septiembre

Monzón mexicano provocará lluvias en los 32 estados este jueves 18 de septiembre

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

"Fue una tragedia, había mucha gente quemada”; Eduardo asegura que un milagro lo salvó de morir en explosión en Iztapalapa

"Fue una tragedia, había mucha gente quemada”; Eduardo asegura que un milagro lo salvó de morir en explosión en Iztapalapa

Se salvó de la explosión en Iztapalapa por buscar a su perro Zeus

Se salvó de la explosión en Iztapalapa por buscar a su perro Zeus

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa que podría redefinir cómo, cuándo y quién puede interponer un amparo en México. ¿Se agilizará la justicia o se limitará el acceso ciudadano? Gerardo Carrasco, abogado especialista en derecho constitucional, nos habla al respecto.

En otros temas:

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de ‘La Barredora’, es expulsado de Paraguay para ser detenido formalmente en México / La Fed recortó su tasa de interés en medio de la guerra arancelaria de EUA / Donald Trump visita Reino Unido entre acuerdos estratégicos y protestas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses