Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Ligan muerte de niña y otras 3 personas a disputa criminal

Aplica Holbox plan comunitario contra la basura

“Será inamovible cumplir acuerdos del reordenamiento”

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: el Tren Maya sigue enredado entre litigios y juicios, mientras en la CDMX el gobierno promete que el reordenamiento del Centro Histórico será inamovible. Además, te contamos por qué ocho estados perdieron más de 39 mil empleos, y cómo Donald Trump puso fin al cierre de gobierno más largo en la historia de EE. UU.

Pero no todo es política y economía: la música también llega con su propio sazón, porque Linkin Park abrirá un puesto de tortas gratis en la CDMX (sí, leíste bien). Y para cerrar, descubrimos qué es el síndrome de la “vibración fantasma”, ese extraño fenómeno que hace que sientas tu celular vibrar… aunque no lo haya hecho. Noticias, cultura pop y un toque de humor, todo en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!

