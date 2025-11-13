Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: el Tren Maya sigue enredado entre litigios y juicios, mientras en la CDMX el gobierno promete que el reordenamiento del Centro Histórico será inamovible. Además, te contamos por qué ocho estados perdieron más de 39 mil empleos, y cómo Donald Trump puso fin al cierre de gobierno más largo en la historia de EE. UU.

Pero no todo es política y economía: la música también llega con su propio sazón, porque Linkin Park abrirá un puesto de tortas gratis en la CDMX (sí, leíste bien). Y para cerrar, descubrimos qué es el síndrome de la “vibración fantasma”, ese extraño fenómeno que hace que sientas tu celular vibrar… aunque no lo haya hecho. Noticias, cultura pop y un toque de humor, todo en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!