México, Estados Unidos y Canadá acordaron que a los seis años de la entrada en vigor del TMEC, las partes podrían recomendar ajustes y, si cada país confirma por escrito su deseo de extender el acuerdo, renovaría automáticamente su vigencia por otros 16 años.

Si no hay confirmación, se activa una revisión anual hasta 2036, con el riesgo real de que el tratado expire al cumplirse ese plazo. Por eso, 2026 es el punto de control que define si Norteamérica pisa el acelerador… o empieza a frenar. Juan Carlos Baker, socio fundador de Ansley Consultores y ex subsecretario de comercio exterior, nos habla al respecto.