Más Información

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

Mariposas monarcas regresan a Michoacán; Guardia Nacional protege santuario

Mariposas monarcas regresan a Michoacán; Guardia Nacional protege santuario

Sheinbaum encabeza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Sheinbaum encabeza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

Lo que marcó en 2025 a la Metrópoli

Lo que marcó en 2025 a la Metrópoli

“Nos va a tocar de a poquito, pero rico en la cena de Navidad”

“Nos va a tocar de a poquito, pero rico en la cena de Navidad”

Balean y matan a un hombre dentro de un restaurante de la Zona Rosa; hay otro más herido

Balean y matan a un hombre dentro de un restaurante de la Zona Rosa; hay otro más herido

México, Estados Unidos y Canadá acordaron que a los seis años de la entrada en vigor del TMEC, las partes podrían recomendar ajustes y, si cada país confirma por escrito su deseo de extender el acuerdo, renovaría automáticamente su vigencia por otros 16 años.

Si no hay confirmación, se activa una revisión anual hasta 2036, con el riesgo real de que el tratado expire al cumplirse ese plazo. Por eso, 2026 es el punto de control que define si Norteamérica pisa el acelerador… o empieza a frenar. Juan Carlos Baker, socio fundador de Ansley Consultores y ex subsecretario de comercio exterior, nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]