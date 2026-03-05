Más Información
Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"
"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y dan a conocer video inédito
Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura
Embajada aclara supuesto "atrincheramiento" de embajadora de México en Belice; "saldrá al término de la semana", asegura
Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin
Mucho futbol mexicano , como es costumbre, en este episodio de Línea de Fondo. Pues no podíamos dejar pasar los descalabros consecutivos que tuvieron las Chivas, equipo que empezaba a ilusionar a su afición y que dos candidatos serios como es Cruz Azul y Toluca frenaron en seco. ¿Es tan grave como parece? ¿Siempre fue una ilusión? ¡Lo platicamos en este episodio!
Por supuesto que no dejaríamos atrás al equipo más ganador del país, el América. Las Águilas pasan por una aguda crisis futbolística y hay voces que ya apuntan a un fin de ciclo. ¿Estamos frente al ocaso de una idílica era de André Jardine?
¡El futbol de Europa se pone bueno! Ya tenemos lista la fase final de Champions League y acá en este su podcast empezamos a vislumbrar los favoritos para llevarse el trofeo del mejor torneo de clubes en el Mundo.
No te pierdas Línea de Fondo con Roberto Puig y Javier Maldonado
