Mucho futbol mexicano , como es costumbre, en este episodio de Línea de Fondo. Pues no podíamos dejar pasar los descalabros consecutivos que tuvieron las Chivas, equipo que empezaba a ilusionar a su afición y que dos candidatos serios como es Cruz Azul y Toluca frenaron en seco. ¿Es tan grave como parece? ¿Siempre fue una ilusión? ¡Lo platicamos en este episodio!

Por supuesto que no dejaríamos atrás al equipo más ganador del país, el América. Las Águilas pasan por una aguda crisis futbolística y hay voces que ya apuntan a un fin de ciclo. ¿Estamos frente al ocaso de una idílica era de André Jardine?

¡El futbol de Europa se pone bueno! Ya tenemos lista la fase final de Champions League y acá en este su podcast empezamos a vislumbrar los favoritos para llevarse el trofeo del mejor torneo de clubes en el Mundo.

No te pierdas Línea de Fondo con Roberto Puig y Javier Maldonado