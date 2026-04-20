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El proceso para elegir a los nuevos tres consejeros electorales del INE avanza contrarreloj. No estamos sólo ante un relevo administrativo. Estamos viendo si México mantiene la lógica de un árbitro que incomoda al poder porque es autónomo, o si entra de lleno a la etapa de un árbitro cómodo para el poder y por eso mismo incómodo para la democracia. Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE; María Amparo Casar, presidenta de MCCI; Edmundo Jacobo, ex secretario ejecutivo del INE; Claudia de Buen, ex presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, y Marco Baños, ex consejero electoral del INE, nos hablan al respecto.

En otros temas:

Claudia Sheinbaum se reunió con líderes de izquierda en Barcelona, y abrió una nueva etapa de relaciones con España / Sigue la incertidumbre sobre el al alto al fuego en Medio Oriente. Irán se baja de las conversaciones en Pakistán.

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