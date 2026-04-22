Damos seguimiento a los relevos en el INE. El procedimiento, en el papel, suena impecable. Pero, ¿dónde está el problema? En que las quintetas que entregó el Comité no solo desataron críticas de la oposición; también reforzaron la percepción de que el proceso se fue acomodando para dejar a perfiles cercanos al oficialismo en el consejo general del INE. Ivonne Melgar, periodista y analista política, nos habla al respecto.

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