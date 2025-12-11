Más Información
Desalojan 20 viviendas tras fuga de combustible en Atotonilco de Tula, Hidalgo; chorro de hidrocarburo supera los 20 metros de altura
Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"
UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM
Finalmente llegamos a la gran final del futbol mexicano. ¿Toluca y Tigres? ¿Cuál es su favorito? En LDF hacemos un repaso de las posibilidades de ambos equipos y damos nuestro pronóstico sobre el próximo campeón del futbol mexicano.
Pero no todo es bonito en esto días de tanto futbol, pues uno de los partidos más esperados para la afición mexicana, previo al Mundial 2026, el esperadísimo México Vs Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, bueno... Banorte, se volvió en un evento inaccesible, al ser gestionado el boletaje por una empresa que era desconocida hace unos días. Acá platicamos de ese gran fiasco por el que los dirigentes de la FMF tendrán que dar muchas explicaciones.
Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Línea de Fondo
