Finalmente llegamos a la gran final del futbol mexicano. ¿Toluca y Tigres? ¿Cuál es su favorito? En LDF hacemos un repaso de las posibilidades de ambos equipos y damos nuestro pronóstico sobre el próximo campeón del futbol mexicano.

Pero no todo es bonito en esto días de tanto futbol, pues uno de los partidos más esperados para la afición mexicana, previo al Mundial 2026, el esperadísimo México Vs Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, bueno... Banorte, se volvió en un evento inaccesible, al ser gestionado el boletaje por una empresa que era desconocida hace unos días. Acá platicamos de ese gran fiasco por el que los dirigentes de la FMF tendrán que dar muchas explicaciones.

Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Línea de Fondo