Los Pumas están a nada de quedarse fuera del Play-In… y parece que ni en CU hay milagros suficientes para salvar la temporada. Pero si el nivel en la cancha preocupa, las declaraciones fuera de ella ya son otro partido: Efraín Juárez encendió la polémica con una controvertida frase que poco o nada tiene que ver con futbol.

Platicamos también sobre el presente del delantero de Chivas, Armando González "Hormiga", que ya lleva 10 goles en la Liga MX y la afición lo quiere ver en la Selección Mexicana ¿Se merece el llamado?

Opinión, futbol y sarcasmo, al puro estilo de Línea de Fondo. ⚽🔥