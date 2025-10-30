Más Información
Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS
Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez
"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas
Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027
Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"
Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc
Los Pumas están a nada de quedarse fuera del Play-In… y parece que ni en CU hay milagros suficientes para salvar la temporada. Pero si el nivel en la cancha preocupa, las declaraciones fuera de ella ya son otro partido: Efraín Juárez encendió la polémica con una controvertida frase que poco o nada tiene que ver con futbol.
Platicamos también sobre el presente del delantero de Chivas, Armando González "Hormiga", que ya lleva 10 goles en la Liga MX y la afición lo quiere ver en la Selección Mexicana ¿Se merece el llamado?
Opinión, futbol y sarcasmo, al puro estilo de Línea de Fondo. ⚽🔥
