En este episodio te presentamos un resumen claro y directo de las noticias del día: la oposición venezolana rechaza el plan de Trump; Claudia Sheinbaum afirma que una intervención no es opción; ante la caída de remesas surge el Sueño Michoacano; alertan por fraudes en la venta de terrenos en Zumpango; el Tren Interoceánico continúa operando pese a los riesgos; y Guillermo del Toro comparte un mensaje de fortaleza tras la muerte de su hermano. 🎙️ Dale play y... ¡Entérate!