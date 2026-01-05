Más Información
Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU
Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"
Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro
Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero hacia México; de esto lo acusa EU
En este episodio te presentamos un resumen claro y directo de las noticias del día: la oposición venezolana rechaza el plan de Trump; Claudia Sheinbaum afirma que una intervención no es opción; ante la caída de remesas surge el Sueño Michoacano; alertan por fraudes en la venta de terrenos en Zumpango; el Tren Interoceánico continúa operando pese a los riesgos; y Guillermo del Toro comparte un mensaje de fortaleza tras la muerte de su hermano. 🎙️ Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]