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Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: la detención y posterior liberación de la hija de Ismael “El Mayo” Zambada en un operativo de la Marina en Culiacán, en medio de un contexto de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa; además, analizamos la decisión de la SCJN de reservar por cinco años información sobre 151 vehículos por motivos de seguridad, el saldo de 87 elementos de fuerzas armadas y Guardia Nacional caídos en 2025, la polémica por la retirada de homenajes a César Chávez tras denuncias de abuso, y las dificultades que enfrentan usuarios en el AICM para abordar servicios de transporte por aplicación, obligados a caminar varios minutos debido a operativos y obras en la terminal. Dale play y... ¡Entérate!
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