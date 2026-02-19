Más Información
Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa
Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes
EU anuncia inversión de 40 mdd en México para fortalecer el sistema alimentario; embajador Johnson destaca beneficios
Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia
Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga
Perú entra al radar geopolítico con una nueva crisis y relevo presidencial. El Congreso destituyó a José Jerí como presidente interino, y eligió a su octavo mandatario en menos de 10 años. Martín Riepl, periodista peruano, nos habla al respecto.
En otros temas:
La Auditoría Superior de la Federación detecta que hay 65 mil millones de pesos en el 2024 de los que no se conoce en qué se gastaron / ¿Cuáles fueron los aeropuertos más usados del mundo en 2025?
