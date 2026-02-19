Más Información

Critican fanatismos en los libros de texto

Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes

EU anuncia inversión de 40 mdd en México para fortalecer el sistema alimentario; embajador Johnson destaca beneficios

Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

Por tierra y aire, realizan simulacro de sismo

Perú entra al radar geopolítico con una nueva crisis y relevo presidencial. El Congreso destituyó a José Jerí como presidente interino, y eligió a su octavo mandatario en menos de 10 años. Martín Riepl, periodista peruano, nos habla al respecto.

La Auditoría Superior de la Federación detecta que hay 65 mil millones de pesos en el 2024 de los que no se conoce en qué se gastaron / ¿Cuáles fueron los aeropuertos más usados del mundo en 2025?

