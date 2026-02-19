Perú entra al radar geopolítico con una nueva crisis y relevo presidencial. El Congreso destituyó a José Jerí como presidente interino, y eligió a su octavo mandatario en menos de 10 años. Martín Riepl, periodista peruano, nos habla al respecto.

En otros temas:

La Auditoría Superior de la Federación detecta que hay 65 mil millones de pesos en el 2024 de los que no se conoce en qué se gastaron / ¿Cuáles fueron los aeropuertos más usados del mundo en 2025?