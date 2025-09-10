Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL:

Cárteles mexicanos están usando buques para mover armas y gasolina robada. Sí, narcobuques navegando por rutas clandestinas como si fuera cosa de todos los días.

En Nepal, manifestantes prendieron fuego al Parlamento. Literal, el Congreso en llamas.

Y en Europa, Polonia activó sus defensas aéreas por unos drones rusos que cruzaron la frontera. Todo se está poniendo tenso por allá.

En deportes, México empata con Corea del Sur con un golazo de Santi Giménez al final.

Y si creciste con Toy Story, prepárate: las pelis vuelven al cine antes de que salga la 5. Tiempo de llorar... otra vez.

Noticias que importan, contadas sin rodeos. Dale play y ¡Entérate!