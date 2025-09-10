Más Información
Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo
Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"
Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda
Reforma a Ley Aduanera llega a San Lázaro; van por restablecer aranceles a importación de mercancías
Frente frío 3 y ciclón "Mario" provocarán lluvias desde este miércoles hasta el sábado; estos son los estados afectados
Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa
No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en festival Axe Ceremonia: Fiscalía CDMX; enfatiza que tampoco se fabricarán culpables
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL:
Cárteles mexicanos están usando buques para mover armas y gasolina robada. Sí, narcobuques navegando por rutas clandestinas como si fuera cosa de todos los días.
En Nepal, manifestantes prendieron fuego al Parlamento. Literal, el Congreso en llamas.
Y en Europa, Polonia activó sus defensas aéreas por unos drones rusos que cruzaron la frontera. Todo se está poniendo tenso por allá.
En deportes, México empata con Corea del Sur con un golazo de Santi Giménez al final.
Y si creciste con Toy Story, prepárate: las pelis vuelven al cine antes de que salga la 5. Tiempo de llorar... otra vez.
Noticias que importan, contadas sin rodeos. Dale play y ¡Entérate!